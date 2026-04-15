;

VIDEO. Neme arremete contra colegas por debate sobre almuerzo de Kast en La Moneda: “A ella le tengo cariño, al otro no”

El conductor de Mucho Gusto criticó duramente el enfoque mediático del polémico encuentro del Presidente, acusando “estupidez política” y falta de análisis de fondo.

Nelson Quiroz

CAPTURA MEGA

CAPTURA MEGA

Un potente descargo se vivió en el matinal Mucho Gusto de Mega, luego de que el periodista José Antonio Neme lanzara duras críticas tanto al Gobierno como a otros comunicadores por el tratamiento del polémico almuerzo del Presidente José Antonio Kast en La Moneda.

En medio del debate por el encuentro, que es investigado por Contraloría tras cuestionamientos por eventual uso de recursos públicos, el periodista apuntó directamente contra colegas de otros medios.

ADN

Almuerzo Kast

“Escuché a un par de colegas en una radio amiga (…) me daba vergüenza la conversación que estaban teniendo (…) estaban hablando puras pelotudeces”, afirmó.

“A una la conozco más y le tengo cariño; al otro no le tengo ni un cariño”, precisó.

Revisa también

ADN

El conductor cuestionó que la discusión se centrara en aspectos como quién pagó el evento. “El tema no es económico, el tema es estético (…) no me vengan con pelotudeces”, sostuvo, enfatizando que el problema radica en la señal política que se entrega en el actual contexto del país.

En esa línea, Neme fue más allá y calificó el episodio como un error estratégico del Ejecutivo. “Es una torpeza desde el punto de vista del juego político (…) le estás haciendo el juego a la oposición”, advirtió, agregando que el gobierno “hace exactamente lo que la oposición quiere que hagas”.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad