Un potente descargo se vivió en el matinal Mucho Gusto de Mega, luego de que el periodista José Antonio Neme lanzara duras críticas tanto al Gobierno como a otros comunicadores por el tratamiento del polémico almuerzo del Presidente José Antonio Kast en La Moneda.

En medio del debate por el encuentro, que es investigado por Contraloría tras cuestionamientos por eventual uso de recursos públicos, el periodista apuntó directamente contra colegas de otros medios.

Almuerzo Kast Ampliar

“Escuché a un par de colegas en una radio amiga (…) me daba vergüenza la conversación que estaban teniendo (…) estaban hablando puras pelotudeces”, afirmó.

“A una la conozco más y le tengo cariño; al otro no le tengo ni un cariño”, precisó.

El conductor cuestionó que la discusión se centrara en aspectos como quién pagó el evento. “El tema no es económico, el tema es estético (…) no me vengan con pelotudeces”, sostuvo, enfatizando que el problema radica en la señal política que se entrega en el actual contexto del país.

En esa línea, Neme fue más allá y calificó el episodio como un error estratégico del Ejecutivo. “Es una torpeza desde el punto de vista del juego político (…) le estás haciendo el juego a la oposición”, advirtió, agregando que el gobierno “hace exactamente lo que la oposición quiere que hagas”.