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Centro de Padres del Instituto Nacional responde a Kast y rechaza estigmatización: “Nuestros hijos no son delincuentes”

El Centro de Padres cuestionó las declaraciones del Presidente José Antonio Kast y advirtió que no corresponde generalizar hechos aislados, llamando a evitar discursos que estigmaticen a toda la comunidad educativa.

Cristóbal Álvarez

Centro de Padres del Instituto Nacional responde a Kast y rechaza estigmatización: “Nuestros hijos no son delincuentes”

Durante este jueves, el Centro de Madres, Padres y Apoderados del Instituto Nacional emitió una declaración pública en respuesta a los dichos del Presidente José Antonio Kast, quien se refirió al establecimiento tras hechos recientes.

En el documento, la organización sostuvo que las declaraciones del mandatario “aluden a nuestra comunidad educativa de manera generalizada, a partir de hechos puntuales”, agregando que no corresponde “señalar ni estigmatizar a una institución completa por situaciones específicas”.

En esa línea, enfatizaron que los episodios deben ser abordados, pero aclararon que no representan “el sentir ni el actuar de la gran mayoría de nuestros estudiantes”, destacando que la comunidad está compuesta por más de 3.000 alumnos y sus familias.

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Asimismo, condenaron cualquier hecho de violencia o falta de respeto dentro de la comunidad educativa, señalando que “no corresponde y debe ser condenada”, junto con reafirmar que promueven una convivencia basada en “el respeto mutuo, el diálogo y la responsabilidad”.

Sin embargo, manifestaron su preocupación por el tono del debate público, advirtiendo que “se ha instalado un discurso que tiende a criminalizar a nuestros estudiantes”. En ese contexto, afirmaron que “nuestros hijos no son delincuentes”, sino jóvenes que “con esfuerzo y compromiso, construyen día a día su futuro”.

El Centro de Padres también relevó ejemplos del desempeño académico y formativo del establecimiento, mencionando a estudiantes que han ingresado a la educación superior y otros que destacan en instancias nacionales e internacionales.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades a abordar la violencia de manera integral, indicando que es su deber “promover el respeto y evitar discursos que puedan profundizar la estigmatización o división”. Junto con ello, reafirmaron su compromiso con una educación pública de calidad y aseguraron que el Instituto Nacional “no puede ser reducido a hechos aislados”.

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