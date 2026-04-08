El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina oficializó la condición de prófugo de Galvarino Apablaza y ofreció una millonaria recompensa para quien entregue información que permita su captura.

Cabe recordar que el exfrentista, sindicado como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, es intensamente buscado luego de no ser hallado en su domicilio cuando se intentó concretar su detención el pasado 1 de abril.

A través de su cuenta en X, la cartera argentina publicó la orden en la que anuncia una recompensa de 20 millones de pesos argentinos –equivalentes a cerca de 13 millones de pesos chilenos–.

“Se encuentra prófugo”

La orden también señala que se ofrece una “recompensa a quienes aporten datos útiles que permitan lograr la detención de: Galvarino Sergio Apablaza Guerra”.

Asimismo, añade que el exfrentista “se encuentra prófugo de la justicia federal argentina, y pesa sobre él una orden de detención para ser extraditado a Chile y luego ser juzgado en ese país por graves delitos vinculados al terrorismo”.

“Si contás con datos que puedan ayudar a encontrarlo, comunicate al 134 de forma anónima, gratuita y segura”, indica la publicación del ministerio.