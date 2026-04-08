;

FOTO. Argentina ofrece millonaria recompensa por Galvarino Apablaza tras oficializar su condición de prófugo

El gobierno argentino busca datos que permitan capturar al exfrentista y avanzar en su extradición a Chile.

Ruth Cárcamo

Captura X @MinSeguridad_Ar

Captura X @MinSeguridad_Ar

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina oficializó la condición de prófugo de Galvarino Apablaza y ofreció una millonaria recompensa para quien entregue información que permita su captura.

Cabe recordar que el exfrentista, sindicado como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, es intensamente buscado luego de no ser hallado en su domicilio cuando se intentó concretar su detención el pasado 1 de abril.

A través de su cuenta en X, la cartera argentina publicó la orden en la que anuncia una recompensa de 20 millones de pesos argentinos –equivalentes a cerca de 13 millones de pesos chilenos–.

Revisa también

ADN

“Se encuentra prófugo”

La orden también señala que se ofrece una “recompensa a quienes aporten datos útiles que permitan lograr la detención de: Galvarino Sergio Apablaza Guerra”.

Asimismo, añade que el exfrentista “se encuentra prófugo de la justicia federal argentina, y pesa sobre él una orden de detención para ser extraditado a Chile y luego ser juzgado en ese país por graves delitos vinculados al terrorismo”.

“Si contás con datos que puedan ayudar a encontrarlo, comunicate al 134 de forma anónima, gratuita y segura”, indica la publicación del ministerio.

Contenido patrocinado

&#039;Intento ser una mejor persona...&#039;: Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

'Intento ser una mejor persona...': Michelle Carvalho sorprendió en Semana Santa tras realizar importante ritual personal

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de &#039;Friends&#039;

“Tenemos demasiado miedo de incomodar”: Lisa Kudrow critica a las nuevas comedias y recuerda el espíritu de 'Friends'

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

¡Atención adulto mayor! Tu Caja de Compensación entrega la tarjeta bip gratis: Revisa cómo obtener descuentos en pasaje

Niños de &#039;Harry Potter&#039; ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Niños de 'Harry Potter' ganarán más de $600 millones de pesos en su primera temporada: así son sus sueldos

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Miley Cyrus se convirtió en la primera cantante en la historia en lograr este increíble récord

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: &#039;La vecina te quiere bautizar...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental al confesar que su mamá le hizo gancho con mujer 30 años mayor: 'La vecina te quiere bautizar...'

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Pixies: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

De la pasarela al cine: las botas Chanel que hicieron historia en El diablo viste a la moda

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: &#039;Aparece todo curado en la casa de ella&#039;

La reconciliación que impacta a la farándula chilena: 'Aparece todo curado en la casa de ella'

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

Tras el último día de Semana Santa: ¿Cuál es el próximo feriado en el calendario 2026?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad