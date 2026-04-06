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Muere reconocido actor de teleseries turcas: pasó más de 13 horas en el quirófano

El artista de 31 años había sido hospitalizado por una disección aórtica.

Sebastián Escares

Muere reconocido actor de teleseries turcas: pasó más de 13 horas en el quirófano

El mundo de las teleseries turcas está de luto. Esto, luego de darse a conocer sobre el fallecimiento de Ramazan Tetik, quien perdió la vida a los 31 años de edad.

El reconocido actor turco perdió la vida luego de una intervención quirúrgica por un problema al corazón, la cual se extendió por cerca de 13 horas.

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Según reportó TV Azteca, el artista había sido hospitalizado por una disección aórtica, afección que provoca un desgarro en la arteria principal del cuerpo.

No obstante, pese a los esfuerzos médicos, Tetik no logró sobrevivir. "Hemos recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de nuestro intérprete Ramazan Tetik, señaló en un comunicado la producción de la teleserie Eşref Rüya.

“Pedimos misericordia de Alá para él, enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, agregaron en el escrito.

Las últimas teleseries en que participó Ramazan Tetik

Entre sus principales participaciones en teleseries, están las producciones Esref’s Dream y Cennet’in Gözyaslari en donde comenzó a ganar reconocimiento dentro de la industria.

En tanto, su trabajo más reciente fue la telenovela Eşref Rüya, la cual fue estrenada en 2025 y donde compartió con actores como Çagatay Ulusoy y Demet Özdemir.

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