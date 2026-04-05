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Arturo Vidal se llena de confianza tras ganar en Concepción: “Colo Colo siempre es candidato para pelear todo”

El volante, hoy defensor, del ‘popular’ valoró los tres puntos conseguidos en el Ester Roa Rebolledo.

Gonzalo Miranda

Arturo Vidal, volante de Colo Colo

Arturo Vidal, volante de Colo Colo

En el primer partido excluyente de día domingo por la fecha 8 de la Liga de Primera, Colo Colo fue hasta el sur del país para, otra vez, vencer a Deportes Concepción (ya lo había hecho por la Copa de la Liga) y traerse a Santiago tres puntos de oro.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis y uno de ellos estuvo en palabras de Arturo Vidal, una de las figuras del ‘cacique’ en Collao.

El premio es del equipo completo, creo que el esfuerzo de todos hace que logremos los resultados. Estamos muy contentos por eso”, partió comentando a TNT Sports.

Agregó que “feliz de poder volver, de jugar casi todo el partido, la gente me tiene muy motivado”, aseveró el bicampeón de América con La Roja.

Cerró indicando que Colo Colo siempre es candidato para pelear todo y más ahora que el equipo va a agarando confianza, seguramente vamos a pelear este cmapeoneto”, finalizó Vidal.

El resumen del partido

Gentileza: TNT Sports

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