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Sebastián Herrera vuelve a lucirse en victoria del Paris Basketball en la Euroliga

El jugador nacional fue el segundo máximo anotador del equipo en el triunfo sobre Bologna.

Carlos Madariaga

Sebastián Herrera vuelve a lucirse en victoria del Paris Basketball en la Euroliga

Sebastián Herrera vuelve a lucirse en victoria del Paris Basketball en la Euroliga / Eurasia Sport Images

Este martes, el Paris Basketball rompió una racha negativa en la Euroliga, donde sumó dos derrotas seguidas en una temporada que los tiene lejos de clasificarse a la postemporada.

En su visita a Italia, el elenco galo se impuso al Virtus Bologna por un claro 103-82.

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En esta actuación, fue clave el aporte ofensivo del chileno Sebastián Herrera, quien fue el segundo máximo anotador de su equipo.

Con cuatro triples en ocho intentos, el seleccionado nacional aportó 14 puntos para el Paris Basketball, siendo solo superado por Nadir Hifi, que completó 20 unidades.

Tras esta victoria en Italia, el elenco de Sebastián Herrera alcanzó el puesto 16 de la Euroliga, con 13 victorias y 21 derrotas.

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