Japón rompe su tradición pacifista: despliega misiles de largo alcance de fabricación nacional

En un giro histórico que redefine su política de seguridad de la posguerra, Japón ha iniciado el despliegue de sus primeros misiles de largo alcance desarrollados internamente.

El Ministerio de Defensa confirmó la activación de estos sistemas en bases estratégicas del centro y suroeste del país, consolidando una “capacidad de contraataque” diseñada para disuadir las crecientes ambiciones militares de China en la región.

El despliegue se centra en dos puntos clave para la defensa del archipiélago:

Campamento Kengun (Kumamoto): Se ha instalado la versión mejorada del misil tierra-buque Tipo 12. Con un alcance de 1.000 kilómetros, estos proyectiles pueden alcanzar las costas chinas y las aguas críticas que rodean a Taiwán.

Se ha instalado la versión mejorada del misil tierra-buque Tipo 12. Con un alcance de 1.000 kilómetros, estos proyectiles pueden alcanzar las costas chinas y las aguas críticas que rodean a Taiwán. Campamento Fuji (Shizuoka): Se han incorporado proyectiles planeadores hiperveloces, una tecnología de vanguardia destinada a neutralizar amenazas a larga distancia con alta precisión.

El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, subrayó la urgencia de la medida: “Este es un esfuerzo crucial para fortalecer nuestra capacidad de disuasión y respuesta frente al entorno de seguridad más severo y complejo de la posguerra”. Asimismo, adelantó que la red de misiles se extenderá a otras bases durante este año.

Presupuesto récord

Bajo el liderazgo de la primera ministra conservadora Sanae Takaichi, Japón ha acelerado su rearme. Para 2026, el Gobierno aprobó un presupuesto de defensa sin precedentes que supera los nueve billones de yenes (unos 56.000 millones de dólares), lo que representa un aumento del 9,4% respecto al año anterior.

Este fortalecimiento militar cuenta con un apoyo social inédito. Una encuesta de finales de 2025 reveló que el 45,2% de los ciudadanos respalda el potenciamiento de las Fuerzas de Autodefensa, una cifra que apenas alcanzaba el 9% en 1991.

El fin del pacifismo estricto

Aunque la Constitución de 1945 imponía restricciones severas, la realidad geopolítica, marcada por las tensiones en las islas Senkaku y la cercanía de la isla de Yonaguni a Taiwán (solo 112 kilómetros), ha forzado un cambio de doctrina.

“Japón no se está volviendo militarista en el sentido clásico, pero sí abandona el pacifismo estricto que definió la posguerra. Es un cambio histórico, aunque gradual”, explica el politólogo Hiroshi Tanaka, de la Universidad de Tokio.

Por su parte, Keiko Matsuda, investigadora del Japan Institute for International Affairs, añade que el aumento del gasto militar se entiende por las amenazas directas de China, Corea del Norte y el impacto global de la guerra en Ucrania.

Este despliegue de misiles nacionales, sumado a los sistemas Tomahawk estadounidenses ya operativos, marca el paso definitivo de Japón hacia una estrategia de disuasión activa, alejándose del rol meramente defensivo que mantuvo durante más de siete décadas.