Temblor se percibe en Valparaíso y Santiago: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

En horas de la tarde de este sábado 28 de marzo, un temblor se percibió en la zona central de Chile.

Según informó Senapred en sus redes sociales, el sismo tuvo una magnitud de 4,5.

En tanto, su epicentro se ubicó a 31 kilómetros al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso.

El sismo, que tuvo lugar a eso de las 16:56 horas, se sintió en localidades como Puchuncaví­, Olmué, Limache, Quillota y Viña del Mar, pero también en algunas zonas de la región Metropolitana como Tiltil y Cerrillos.