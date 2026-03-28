Muere José Rosenberg, fundador de Rosen, a los 92 años

A los 92 años falleció el empresario chileno José Rosenberg Villarroel, fundador de Rosen, según informó la propia compañía mediante un comunicado oficial.

Desde la firma destacaron que “su legado trasciende lo empresarial”, resaltando su impacto en generaciones de trabajadores y su contribución al desarrollo del sur de Chile y del país.

Rosenberg nació en 1933 en Angol y fue en Temuco donde dio origen a la empresa que, con el paso del tiempo, se transformó en un holding internacional y referente en la industria del descanso en América Latina.

La compañía también subrayó su estilo cercano y su convicción sobre el rol de las personas en las organizaciones, señalando que su liderazgo fue clave en la consolidación de la marca.

Sus restos serán velados durante este fin de semana en la planta de Rosen en Temuco, mientras que su misa se realizará el lunes a las 16:00 horas en la Catedral de la ciudad.