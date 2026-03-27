;

Ministro del Interior responde a críticas por manejo comunicacional: “Este es un Gobierno que no se desordena”

Claudio Alvarado indicó que “muchas veces pueden haber interpretaciones respecto a un dicho, a una gráfica o a una palabra, pero este Gobierno actúa de manera cohesionada”.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

Ministro del Interior responde a críticas por manejo comunicacional: “Este es un Gobierno que no se desordena”

Ministro del Interior responde a críticas por manejo comunicacional: “Este es un Gobierno que no se desordena”

04:05

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, respondió a las críticas por el manejo comunicacional del Gobierno tras una publicación en sus redes sociales oficiales, donde se utilizó la expresión “un Estado en la quiebra”.

Durante un punto de prensa en La Moneda, la autoridad fue consultada por los dichos de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien dijo que “si el Gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación durante esta semana, que afectó el debate legítimo, difícilmente va a poder enmendarlo”.

ADN

Agencia UNO | La presidenta del Senado, Paulina Núñez. / VICTOR HUENANTE

Al respecto, respondió que “este es un Gobierno que, ante las emergencias y las crisis como la que estamos viviendo, no se desordena”.

Revisa también

ADN

“Muchas veces pueden haber interpretaciones respecto a un dicho, a una gráfica o a una palabra, pero este Gobierno actúa de manera cohesionada, ordenada”, añadió el ministro del Interior.

Finalmente, Claudio Alvarado sostuvo que, si bien “la crítica política la escuchamos y la recibimos”, reiteró que “este es un Gobierno que no se desordena ante las crisis y, por el contrario, es capaz de abordar la contingencia y su programa”.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad