Ministro del Interior responde a críticas por manejo comunicacional: “Este es un Gobierno que no se desordena”

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, respondió a las críticas por el manejo comunicacional del Gobierno tras una publicación en sus redes sociales oficiales, donde se utilizó la expresión “un Estado en la quiebra”.

Durante un punto de prensa en La Moneda, la autoridad fue consultada por los dichos de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien dijo que “si el Gobierno no reconoce que hubo un problema profundo de comunicación durante esta semana, que afectó el debate legítimo, difícilmente va a poder enmendarlo ”.

Agencia UNO | La presidenta del Senado, Paulina Núñez. / VICTOR HUENANTE Ampliar

Al respecto, respondió que “este es un Gobierno que, ante las emergencias y las crisis como la que estamos viviendo, no se desordena”.

“Muchas veces pueden haber interpretaciones respecto a un dicho, a una gráfica o a una palabra, pero este Gobierno actúa de manera cohesionada , ordenada”, añadió el ministro del Interior.

Finalmente, Claudio Alvarado sostuvo que, si bien “la crítica política la escuchamos y la recibimos”, reiteró que “este es un Gobierno que no se desordena ante las crisis y, por el contrario, es capaz de abordar la contingencia y su programa”.