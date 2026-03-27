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Exdirector de la SECOM advierte por manejo comunicacional del Gobierno de Kast: “Hay señales preocupantes”

A 16 días del inicio de la administración, el exdirector de la SECOM, Juan Carvajal, cuestionó en ADN Hoy la falta de coordinación, el uso de mensajes erráticos y la ausencia de una estrategia comunicacional integral en el Ejecutivo.

Cristóbal Álvarez

Exdirector de la SECOM advierte por manejo comunicacional del Gobierno de Kast: “Hay señales preocupantes”

A 16 días del inicio del gobierno del Presidente José Antonio Kast, aumentaron los cuestionamientos por el manejo comunicacional del Ejecutivo, en una semana marcada por críticas a sus decisiones y despliegues públicos. El tema fue analizado en ADN Hoy junto al exdirector de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), Juan Carvajal.

“Desde el punto de vista comunicacional, es una mala nota para el Gobierno de Kast. El problema no es solo cómo se ha tratado, por ejemplo, el alza de las bencinas o el rol de la vocera, sino cómo se está instalando el Gobierno en su conjunto. Si entendemos la comunicación como una estrategia global —que incluye lo que se decide, lo que se hace y los efectos que produce—, aquí hay señales preocupantes”, afirmó.

En esa línea, Carvajal apuntó a mensajes que, a su juicio, generan confusión o tensionan el escenario político. “Tenemos a una ministra de Seguridad que plantea que hay que ‘recuperar el Estado de Derecho’, lo que pone en duda su existencia. También está el caso del ‘Estado en quiebra’, que no es real. Pero, a mi juicio, el problema mayor es que estamos frente a un gobierno excesivamente ideológico”, señaló.

“Si uno revisa las primeras medidas, hay decisiones que afectan directamente a las personas, especialmente a los sectores de menores ingresos. Por ejemplo, el alza de las bencinas y la seguidilla de aumentos que se proyectan, lo que impactará el costo de la vida y la inflación”, explicó. A esto sumó la suspensión de la extensión de la ciclovía en la Alameda y eventuales cambios tributarios: “Hay señales claras sobre hacia dónde se orientan los recursos y esfuerzos del Gobierno”, dijo.

Respecto al despliegue comunicacional, particularmente en el manejo del tema de los combustibles, el exdirector de la SECOM cuestionó la falta de coordinación interna. “Cuando un equipo recién se instala, no funciona como una orquesta afinada. Hay ministros con distinta experiencia, algunos con trayectoria y otros no, y eso se nota”, indicó.

En ese sentido, agregó que “no hay una coordinación clara: distintos ministros anuncian cosas distintas, asumen temas diversos y aplican medidas con impacto directo”.

“Aquí parece no haber existido una instancia previa que evaluara las decisiones de forma integral, considerando lo económico, lo jurídico, lo comunicacional y lo político. Tampoco hubo intentos por generar consensos o involucrar a otros actores”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “se toma una decisión y luego se busca cómo explicarla. Pero ese nunca es el problema central en comunicación política. Por eso, lo que está ocurriendo es coherente con esa falta de estrategia global”, indicó, advirtiendo que este escenario podría mantenerse si no hay cambios: “Gobernar no es lo mismo que hacer campaña”.

Finalmente, el exasesor abordó la polémica por el uso de minutas y la difusión de conceptos como “Estado en quiebra”. “Hoy el problema es que se elaboró una sola minuta para públicos distintos, lo que es un error de base. Eso lleva a generalizaciones graves”, sostuvo.

“Más que instalar esa idea, lo que queda es una vocera debilitada. Pero el problema es mayor que una persona: es estructural, y ya se observan tensiones dentro del propio sector oficialista”, concluyó.

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