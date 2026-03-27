;

VIDEO. Este es el libro que reconstruye la historia paleontológica de Atacama con cerca de mil sitios fósiles: “Es el resultado de un proceso largo”

Según palabras del autor a Tu Nuevo ADN, el texto surge tras años de trabajo colaborativo y reúne antecedentes científicos sobre antiguos ecosistemas, incorporando ilustraciones y recursos didácticos para facilitar su comprensión.

Martín Neut

El libro “Hace millones de años en Atacama, del científico Martín Chávez, reconstruye por primera vez la historia paleontológica de la región, desde el Paleozoico hasta hoy, con un catastro de cerca de mil localidades fósiles.

Según explicó en Tu Nuevo ADN junto a Andrea Obaid, “este es el resultado de un proceso relativamente largo”, que incluyó un diagnóstico regional y trabajo colaborativo con estudiantes y equipos científicos para reunir información dispersa.

Revisa también:

ADN

Chávez detalló que el objetivo fue acercar estos contenidos al público: “es información técnica (…) difícil de navegar”, por lo que decidieron “bajémoslo a una forma accesible”, con textos amigables y apoyo gráfico.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad