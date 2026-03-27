El libro “Hace millones de años en Atacama”, del científico Martín Chávez, reconstruye por primera vez la historia paleontológica de la región, desde el Paleozoico hasta hoy, con un catastro de cerca de mil localidades fósiles.

Según explicó en Tu Nuevo ADN junto a Andrea Obaid, “este es el resultado de un proceso relativamente largo”, que incluyó un diagnóstico regional y trabajo colaborativo con estudiantes y equipos científicos para reunir información dispersa.

Chávez detalló que el objetivo fue acercar estos contenidos al público: “es información técnica (…) difícil de navegar”, por lo que decidieron “bajémoslo a una forma accesible”, con textos amigables y apoyo gráfico.