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Gobierno recupera cuenta de Instagram del Presidente Kast tras hackeo: aún no logran restablecer X

La Presidencia confirmó avances tras el hackeo a las redes sociales del Mandatario.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El Gobierno confirmó este jueves la recuperación parcial de las cuentas en redes sociales del Presidente José Antonio Kast, luego del hackeo reportado durante la madrugada.

La información fue entregada por el equipo del Mandatario, que detalló avances en el control de sus perfiles digitales tras una situación que generó preocupación política y comunicacional por la eventual difusión de mensajes no autorizados.

Según lo informado desde Presidencia, la cuenta de Instagram ya fue restablecida y volvió a estar bajo control, mientras que la situación en X todavía sigue en proceso.

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Tras este episodio, desde la Presidencia comunicaron que están en contacto con representantes de ambas redes sociales para realizar el seguimiento a lo sucedido, dando cuenta de una gestión que sigue abierta.

Aunque la recuperación de Instagram representa un avance importante, el hecho de que X siga todavía en vías de restablecimiento mantiene el foco puesto en la seguridad digital del entorno presidencial. Más aún cuando las cuentas personales del Mandatario se han convertido también en espacios relevantes de comunicación pública, reacción política y difusión de mensajes hacia la ciudadanía.

El caso vuelve a instalar una discusión más amplia sobre ciberseguridad en autoridades de alta exposición, especialmente en un contexto donde una vulneración de este tipo puede abrir espacio a desinformación, interpretaciones erróneas o tensión institucional en cuestión de minutos.

Por ahora, el Gobierno da por superada una parte de la emergencia, pero mantiene el trabajo activo para recuperar completamente el control de la cuenta en X y esclarecer el alcance del hackeo sufrido durante la madrugada.

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