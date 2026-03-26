“Alza de combustibles impactará en el precio de los alimentos”: Antonio Walker advierte efecto en toda la cadena productiva

Durante este jueves, el ministro de Economía se reunió con feriantes, empresarios de la Confederación de la Producción y del Comercio, agricultores y transportistas en medio del alza de los combustibles, un escenario que ya anticipa efectos en otros precios, y que fue abordado en ADN Hoy por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker.

“Estamos viviendo un contexto geopolítico muy complejo. Este aumento en el costo de los combustibles es consecuencia de una guerra brutal en Medio Oriente. Nosotros importamos el 100% del petróleo, por lo tanto, esto nos golpea directamente”, dijo.

Walker detalló que, en el sector agrícola, ya existen efectos concretos, particularmente por cambios en beneficios tributarios: “En el campo, la maquinaria agrícola —que no circula por carreteras— solía descontar el impuesto específico. Hoy, hasta el 30 de septiembre, ese beneficio se reduce: las grandes empresas podrán descontar solo un 30% y las pequeñas un 80%, ya no el 100%. Eso ya genera un impacto”.

“El costo del traslado terrestre, marítimo y aéreo va a subir de manera considerable. Chile es un país exportador de alimentos y está lejos de los mercados. Si sube el costo del flete —por mar, por aire o hacia los puertos— eso se traspasa directamente a la producción”, añadió.

Consultado por estimaciones de alzas en frutas y verduras —luego de que desde la Confederación Nacional de Ferias Libres se hablara de aumentos de hasta 40% o 50% en el corto plazo—, Walker evitó fijar cifras: “Es muy difícil, y sería irresponsable de mi parte dar una cifra. Lo que sí puedo decir es que tuvimos una muy buena temporada agrícola. Hubo producción normal de frutas, verduras y hortalizas, por lo tanto, no hay problemas de stock. Y los precios responden a la oferta y la demanda”.

“Históricamente, cuando suben los combustibles, suben los alimentos. ¿Por qué? Porque también aumentan los fertilizantes, especialmente los nitrogenados, que dependen del petróleo”, dijo.

“Hemos hablado con mercados mayoristas, con Lo Valledor, con ferias y con la Vega Central, y hoy existe oferta de alimentos, lo que es una buena noticia”, detalló

No obstante, advirtió que “ el problema es lo que viene. En los próximos meses, el abastecimiento será principalmente desde el norte, porque la temporada en el sur ya termina. Y el flete desde Arica a la zona central va a subir considerablemente, lo que impactará en toda la cadena de costos”.

Una situación compleja

En relación con el impacto en el consumo de las familias, el dirigente reconoció un escenario complejo: “Es una situación muy compleja. Me encantaría tener una respuesta clara, pero no la hay. Hemos conversado con Arturo Guerrero y con el directorio de Lo Valledor. El contexto país es difícil”.

“Aquí había dos caminos: seguir aumentando el endeudamiento —que ya supera el 41% del PIB— o ajustar las cuentas fiscales. Hoy estamos viendo las consecuencias, y las familias más vulnerables son las más afectadas”, explicó.

Finalmente, señaló que se deben evaluar medidas de apoyo: “Hay medidas paliativas que se deben evaluar: apoyo en parafina, transporte público, bonos para buses escolares y taxis, entre otras. El Ministerio de Hacienda tendrá que ir ajustando estas medidas en un escenario internacional complejo”.

Sobre las diferencias en las proyecciones de alzas de precios, Walker explicó que existen múltiples variables en juego: “En la producción de alimentos, el principal costo es la mano de obra, que representa cerca del 65%. Luego vienen los insumos, como fertilizantes, que son alrededor del 22%, y ahí sí puede haber alzas”.

Y cerró con una conclusión directa: “Entonces, si me pregunta si esto va a afectar los precios, la respuesta es sí: el alza en los combustibles va a impactar en el precio de los alimentos”.