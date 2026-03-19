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FIFA anuncia sanciones a Israel tras denuncia de la federación de Palestina

La Comisión Disciplinaria del ente rector del fútbol mundial aplicó una serie de castigos a la Federación Israelí por discriminación.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / MICHAEL BUHOLZER

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció este jueves una serie de sanciones contra la Federación Israelí de Fútbol (IFA), tras determinar que la entidad cometió diversas infracciones a sus obligaciones como miembro del ente rector del fútbol mundial.

La medida se produce luego de una investigación encomendada por el Consejo de la FIFA, motivada por una denuncia de la Federación Palestina de Fútbol (PFA) por presuntas violaciones de derechos humanos, la guerra en la Franja de Gaza y la inclusión de clubes de asentamientos ilegales en ligas israelíes.

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De acuerdo con la resolución, la IFA incumplió los artículos 13 (Conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio) y 15 (Discriminación y agresiones racistas) del Código Disciplinario de la FIFA (CDF).

Como consecuencia, la Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso las siguientes sanciones a la IFA:

  • Sanción económica: Una multa de 150,000 CHF (francos suizos).
  • Advertencia: Se ha enviado un apercibimiento formal a la federación por su conducta.
  • Plan de prevención obligatorio: La IFA deberá implementar un plan integral aprobado por la FIFA para combatir la discriminación y evitar la repetición de incidentes.

En base a lo anterior, la FIFA ordenó a la IFA que exhiba en los próximos tres partidos que dispute su selección absoluta como local en una competición de la FIFA una pancarta con el lema “Football Unites the World – No to Discrimination" (en español, “El fútbol une el mundo. No a la discriminación”) junto al emblema de la IFA.

En cuanto a la sanción económica, la Federación Israelí deberá invertir un tercio de la multa total en un plazo de 60 días para ejecutar reformas, protocolos de supervisión y campañas educativas en estadios y canales oficiales durante una temporada completa. El importe restante de la multa deberá liquidarse en un periodo de 30 días.

“El deporte debe seguir siendo una plataforma para fomentar la paz, el diálogo y el respeto mutuo. Su alcance global y su capacidad de unión llevan implícita la responsabilidad de defender valores como la dignidad, igualdad y humanidad, especialmente en periodos de conflicto y división", señaló la FIFA en un comunicado.

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