¿Nace un nuevo romance? La inesperada confesión de Titi García-Huidobro sobre sus salidas con Daniel Fuenzalida
La animadora de Radio Pudahuel se refirió en vivo a estos rumores que están dando mucho de qué hablar.
Esta nueva semana comenzó con un momento muy interesante dentro del mundo del espectáculo nacional, ya que Titi García-Huidobro generó revuelo al abordar los rumores de un posible romance con Daniel Fuenzalida.
Durante el programa Cuéntamelo todo (conducido por Titi y Rafael Araneda), se dio espacio para este tema que fue planteado en más de algún portal farandulero, incluso en Primer Plano de Chilevisión.
La animadora de Radio Pudahuel respondió en vivo a las preguntas directas planteadas por su compañero y parte del equipo digital.
Y si bien no ratificó una relación oficial, admitió que ya ha habido salidas previas y dejó la puerta abierta para nuevas salidas y pensar en algo más.
“Si Daniel viniera y te dijera: ‘Titi, tengamos una cita formal’. Pero cita, cita, que todo el mundo sepa que es una, ¿La aceptarías?“, se le preguntó a García-Huidobro.
Sin dudarlo, y reconociendo encuentros pasados, respondió: “Sí saldría con él en una cita. Sí, sí, sí... Bueno, ya salimos, pero lo volveríamos a hacer“.
Además, se animó a compartir cómo ve los escenarios ideales para este tipo de actividades: “Yo creo que es bueno en torno a una mesa, en un lugar bonito, tranquilo para poder conversar y conocerse”.
Por otra parte, la conductora admitió que no tiene problemas en salir con alguien del mismo medio, señalando que “cuando uno trabaja en lo mismo tiene un punto a favor“.
“Entienden tus horarios, entienden que a veces hay juegos, que te entienden lo que tú haces”, explicó.
“Es bueno cuando uno está con alguien del mismo ámbito donde te desenvuelves, tienes los mismos temas”, complementó.
Ante esto, Rafael bromeó ante la forma en que se refiere al tema: “Está enamorada. Entonces,creo que está entregada”.
Lo cierto es que por el momento no hay nada oficializado y habrá que esperar para tener nuevas noticias en torno a esta posible relación que podría estar formándose.
