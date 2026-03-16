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Aprueban construcción de tres edificios en parque nacional de Los Lagos: tendrá duplex y 60 estacionamientos

El proyecto “Refugio Montaña Antillanca” es impulsado por el Club Andino Osorno, institución cuyo directorio está presidido por Roberto Marti Buschmann.

Pablo Castillo

Aprueban construcción de tres edificios en parque nacional de Los Lagos: tendrá duplex y 60 estacionamientos

El Tercer Tribunal Ambiental rechazó una reclamación presentada por la comunidad indígena Ñelay Mapu contra el Servicio de Evaluación Ambiental, confirmando así la validez de la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto “Refugio Montaña Antillanca”, que se desarrollará en el Parque Nacional Puyehue.

La acción judicial buscaba dejar sin efecto la aprobación ambiental otorgada a la iniciativa, argumentando que el proceso de evaluación no habría considerado de forma adecuada los posibles impactos sobre comunidades indígenas presentes en el área.

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Sin embargo, el tribunal concluyó que los antecedentes presentados durante la evaluación permitieron caracterizar correctamente el entorno social del proyecto, descartando que existieran errores sustantivos en el análisis realizado por la autoridad ambiental.

La sentencia también determinó que la falta de información primaria respecto de la comunidad reclamante no fue consecuencia de una metodología deficiente, sino del hecho de que la propia agrupación decidió no participar en el proceso de levantamiento de datos realizado durante la evaluación.

En ese contexto, los magistrados estimaron que el titular del proyecto documentó adecuadamente el área de influencia de la iniciativa.

El proyecto que se construirá en Antillanca

La iniciativa es impulsada por el Club Andino Osorno y contempla la construcción de tres edificios de cinco pisos más un nivel dúplex.

El complejo habitacional contará con 59 departamentos y 60 estacionamientos distribuidos en dos terrenos que suman cerca de 6.991 metros cuadrados.

El desarrollo se ubicará en el sector Antillanca, dentro del Parque Nacional Puyehue, en la comuna de Puyehue, en la Región de Los Lagos. El sitio ya ha sido talado, como se puede ver en la imagen siguiente:

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Zona talada donde irán los estacionamientos de “Refugio de Montaña” en Puyehue.

Consulta indígena no era obligatoria

Otro de los puntos planteados por la reclamación fue la eventual necesidad de realizar una consulta indígena conforme al Organización Internacional del Trabajo, en aplicación del Convenio 169 de la OIT.

El tribunal descartó esta exigencia al considerar que la comunidad reclamante no corresponde al grupo humano susceptible de afectación directa según la delimitación del área de influencia del proyecto.

Por ello, determinó que la alegación no tiene incidencia jurídica en el caso analizado.

Directiva del club detrás del proyecto inmobiliario

El proyecto “Refugio Montaña Antillanca” es impulsado por el Club Andino Osorno, institución cuyo directorio está encabezado por Roberto Marti Buschmann en calidad de presidente.

La mesa directiva también incluye al vicepresidente Jorge Mandru Henriquez, junto a los directores Rainer Grob Urzua, Javier Niklistschek y Fernando Hott.

La administración de la entidad está a cargo del gerente Ignacio Cabero Hormazábal.

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