¿Qué hacer en Santiago este sábado 14 y domingo 15 de marzo? Estos son los mejores panoramas sin salir de la Región Metropolitana

Santiago se prepara para un fin de semana con un sinfín de actividades para este sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Con una agenda que apuesta por los espacios al aire libre, la capital ofrece una variada cartelera.

Revisa a continuación algunas alternativas.

Viaje al pasado en San Miguel

El fin de semana la Plaza Cívica de San Miguel se transformará en un escenario de época para recibir al Yggdrasil Fest. Se trata de un festival cultural medieval que invita a los asistentes a sumergirse en una experiencia de recreación histórica, con ferias de artesanía temática y diversas actividades.

El encuentro, organizado por la Agrupación Cultural La Calle, se desarrollará entre las 12:00 y las 21:00 horas de forma gratuita.

Festival del Tomate 2026: El panorama imperdible en Providencia

Este sábado 14 y domingo 15 de marzo, entre las 10:00 y 17:00 horas, se realizará la tercera edición del Festival del Tomate en el Espacio Verde Urbano, ubicado en Padre Mariano 140. El evento gratuito contará con degustaciones, talleres de cultivo y el esperado concurso para elegir al “Tomate Más Grande”.

La jornada familiar incluirá cocina en vivo con chefs como Tadeo Castelvero y Javier Avilés, además de música. La instancia busca reunir la gastronomía con la agricultura urbana, ofreciendo productos de diversos emprendedores y huerteros locales.

“Es una oportunidad para poner en valor un producto muy querido y característico de nuestra gastronomía con representantes de distintas regiones de Chile”, afirma el alcalde Jaime Bellolio.

Ñuñoa se tiñe de verde con música en vivo y gastronomía

La Casa de la Cultura de Ñuñoa recibirá este sábado 14 de marzo una nueva versión del Saint Patrick’s Day Chile. Los jardines del recinto se transformarán en el epicentro de la cultura irlandesa con una jornada que arranca a las 12:00 horas.

El plato fuerte de la celebración será su parrilla musical, encabezada por la energía de Banda Conmoción y el rock de Kuervos del Sur. A ellos se sumarán los tributos a U2 de la mano de Lemon, además de las presentaciones de Celtic Trío, Shamrock Mates y La ShinCulpa.

Las entradas a través de Ticketplus.

La otra alternativa gratuita en Ñuñoa

Desde el viernes 13 y hasta el sábado 14 de marzo, la Plaza Ñuñoa es escenario de la Fiesta Solidaria del Vino del Valle del Itata. El evento busca ir en ayuda de las viñas de la Región de Ñuble que sufrieron las consecuencias de los incendios.

La feria funciona desde las 10:00 hasta las 22:00 horas, ofreciendo un espacio de cultura y tradición con música en vivo y lo mejor del enoturismo sureño.

Leer y beber café en un espacio recién inaugurado

Desde el viernes 13 de marzo, la comuna de Huechuraba cuenta oficialmente con un nuevo punto de encuentro: el Café Literario de Avenida Pedro Fontova 7668. El recinto tiene más de 380 metros cuadrados dedicados al fomento de la lectura.

El espacio posee dos zonas infantiles, una sala de reuniones y una cafetería para quienes buscan un lugar de esparcimiento. Quienes deseen visitar el lugar pueden hacerlo de lunes a viernes entre las 10:30 y 20:00 horas, mientras que los sábados abre sus puertas de 10:30 a 14:30 horas.

Ana Tijoux se toman El Bosque

Este sábado 14 de marzo, la comuna de El Bosque conmemorará el Mes de la Mujer con el Festival de Todas las Artes. La jornada gratuita se llevará a cabo en la Plaza Lo Lillo y el Centro Cívico y Cultural, comenzando a las 11:00 horas con una oferta que incluye ferias de emprendimiento, talleres de autocuidado y diversos stands informativos enfocados en los derechos de las mujeres.

El evento cerrará con música en vivo, destacando las presentaciones de Banda Conmoción y Ana Tijoux. La invitación es abierta a toda la comunidad en la intersección de Alejandro Guzmán con Eleuterio Ramírez, consolidándose como uno de los panoramas culturales más potentes del sector sur de la capital para este fin de semana.

Para los fanáticos de reggae

El sábado se realiza la quinta versión del Festival Cosas Buenas en el Centro Cultural San Joaquín (metro Pedrero). Hay entradas gratuitas a través del sistema PortalTickets.

Algunas de las artistas que dirán presente, desde las 18:00 horas, son Gondwana, BigTouch, Balta Neira y Nekki.

El Mago de Oz en Vitacura

El sábado 14 de marzo, Vitacura tendrá una actividad al aire libre con una función gratuita de la obra clásica El Mago de Oz. El montaje, a cargo de la compañía El Acierto, se presentará en la Plaza Turquía a las 12:00 horas.

La cita en la intersección de Avenida Francisco de Aguirre con Isabel Montt marca el cierre de la temporada estival en los espacios públicos de la comuna. Al ser un evento con entrada liberada, se recomienda llegar con anticipación para asegurar un lugar frente al escenario.