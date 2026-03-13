Participa y gana entradas para ver en vivo en Chile a Seru Girán, por David Lebón y Pedro Aznar
El show del dúo argentino será este sábado 21 de marzo en el Movistar Arena a las 20:00.
Después del éxito en el Festival Quilmes Rock en Buenos Aires y en el Festival Cordillera en Bogotá, donde fueron ovacionados por miles de personas, Serú Girán por Lebón y Aznar llegan a Santiago de Chile con un concierto imperdible.
El show de David Lebón y Pedro Aznar recorre las canciones más emblemáticas de la superbanda, considerada por muchos como los Beatles argentinos, en una presentación potente y cargada de historia.
En ADN no queremos que te pierdas este espectáculo lleno de rock y nostalgia. Por ello, te invitamos a participar de un concurso por entradas dobles para ver a estos monstruos de la música argentina.
Participa y gana:
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