Participa y gana entradas para ver en vivo en Chile a Seru Girán, por David Lebón y Pedro Aznar

Después del éxito en el Festival Quilmes Rock en Buenos Aires y en el Festival Cordillera en Bogotá, donde fueron ovacionados por miles de personas, Serú Girán por Lebón y Aznar llegan a Santiago de Chile con un concierto imperdible.

El show de David Lebón y Pedro Aznar recorre las canciones más emblemáticas de la superbanda, considerada por muchos como los Beatles argentinos, en una presentación potente y cargada de historia.

En ADN no queremos que te pierdas este espectáculo lleno de rock y nostalgia. Por ello, te invitamos a participar de un concurso por entradas dobles para ver a estos monstruos de la música argentina.

Participa y gana: