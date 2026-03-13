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El operativo detrás de Lollapalooza: la tecnología clave para coordinar la seguridad del festival

La seguridad en estos espectáculos exige coordinación constante entre guardias, producción, equipos médicos y autoridades.

Pablo Castillo

SANTIAGOFOTO: FELIPE CONSTANZO / AGENCIAUNO

SANTIAGO FOTO: FELIPE CONSTANZO / AGENCIAUNO / FELIPE CONSTANZO

Con decenas de miles de asistentes esperados durante tres jornadas y un amplio despliegue de seguridad, logística y producción, el regreso de Lollapalooza al Parque O’Higgins pone sobre la mesa uno de los principales desafíos de los eventos masivos: la capacidad de coordinar múltiples equipos de seguridad en tiempo real y bajo presión.

Desde control de accesos y monitoreo de multitudes hasta la gestión de emergencias, la operación de seguridad en este tipo de espectáculos depende de una comunicación entre guardias, coordinadores, equipos médicos, producción y autoridades. En ese escenario, la radiocomunicación profesional es una de las herramientas más relevantes para mantener la operación bajo control.

En eventos de gran escala, las decisiones deben tomarse en segundos. Una alerta por aglomeración, una persona que requiere asistencia médica o un cambio en el flujo de público pueden requerir la movilización inmediata de distintos equipos en diferentes puntos del recinto.

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Para Lino Román, CEO de Andes-TEC, empresa de tecnología para seguridad, la coordinación efectiva es uno de los pilares de la seguridad en eventos de gran escala.

“Las radios se transforman en un canal de operación, facilitando la toma de decisiones inmediatas, el control de accesos, la supervisión de perímetros y la respuesta ante emergencias. En términos prácticos, son la columna vertebral de la operación”, explica.

Según el especialista, uno de los principales desafíos en este tipo de instancias es la simultaneidad de situaciones que pueden ocurrir en distintos sectores del lugar: “En un evento masivo pueden ocurrir múltiples situaciones en paralelo: cambios en la cantidad de público, emergencias médicas, requerimientos técnicos urgentes o incidentes de seguridad”.

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FOTO: FELIPE CONSTANZO / AGENCIAUNO / FELIPE CONSTANZO

En tanto, Marcelo Silva, Channel Manager de Hytera en Chile, comenta que este tipo de tecnología debe realizarse con equipos certificados de estándar internacional, sobre todo en entornos donde la comunicación no puede fallar.

“Las soluciones de radiocomunicación profesional son utilizadas por fuerzas policiales, equipos de emergencia y organismos que operan en situaciones de alta presión. En esos contextos, la comunicación debe ser inmediata, clara y confiable”, explica.

Según Silva, esa experiencia se ha trasladado progresivamente a sectores como la seguridad privada y la gestión de eventos masivos: “Hoy vemos cómo tecnologías diseñadas para escenarios altamente sensibles se utilizan también en conciertos, festivales o eventos deportivos“.

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