Morrissey lo vuelve a hacer: cancela concierto tras quedar “catatónico” al no pudo dormir por el ruido

Durante los últimos años, Morrissey se ha ganado fama de ser un artista un tanto conflictivo respecto al cumplimiento de sus conciertos.

Entre las diversas ocasiones que ha cancelado sus presentaciones está un episodio vivido en Chile, cuando en noviembre de 2025 no realizó un show agendado en el Movistar Arena por “agotamiento extremo”.

Ahora, el británico que está celebrando el regreso a la música con el álbum Make-Up Is a Lie, vuelve a hacer noticia por cancelaciones.

El exlíder de The Smiths tenía agendado un concierto para esta noche en el Auditorio del Palau de les Arts de Valencia, España. Sin embargo, no se realizará.

En un comunicado compartido a través de su página oficial se detalla que el cantante no pudo presentarse debido a que no pudo dormir de forma adecuada.

Se explica que el cantante llegó a la ciudad española conduciendo desde Milán, Italia y, una vez en el hotel, se encontró con ruidos que no le permitieron descansar.

“El concierto programado para esta noche en Valencia se ha visto imposibilitado debido a la falta de sueño (...) no ha podido descansar en Valencia debido al ruido", dice en su sitio web.

Las razones de fondo responden a los preparativos para el festival de las Fallas que se realizará en ’La capital del Turia’, con música y voces a alto volumen.

Desde el equipo del británico detallaron que “no pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, el tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía“.

Asimismo, en el comunicado oficial aclaran que “el espectáculo no se cancela”, sino que “las circunstancias no lo hacen posible”. De todas formas, las 1.500 personas que tenían sus entradas no podrán verlo en su fallido debut en Valencia.