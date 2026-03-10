Lollapalooza Chile 2026: Todas las opciones para llegar al Parque O’Higgins este fin de semana
El festival se realizará este 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O’Higgins con presentaciones de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan y Los Bunkers.
El Parque O’Higgins vuelve a transformarse en el epicentro de la música con la esperada versión de Lollapalooza Chile 2026.
El evento, que vuelve a su locación original tras cuatro ediciones en Cerrillos, tendrá tres jornadas maratónicas el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo desde las 13:00 horas.
Como es usual, la expectativa es alta ante números como Sabrina Carpenter, Deftones, Tyler, The Creator, Lorde y Chappell Roan.
Revisa también:
A la par, un punto clave en la logística para este fin de semana es cómo llegar de forma más óptima al recinto ubicado en la comuna de Santiago. Revisa a continuación algunos consejos para el traslado.
¿Cómo llegar al Parque O’Higgins para Lollapalooza Chile 2026?
Al igual que en años anteriores, lo más recomendable es preferir el transporte público y planificar el viaje con antelación para evitar congestiones en los accesos.
- En Metro: Las estaciones más cercanas son Parque O’Higgins y Rondizzoni, ambas de la Línea 2. Como alternativa, es posible realizar combinaciones para acercarse al sector.
- En micro: Diversos recorridos de Red Movilidad circulan por las inmediaciones del parque. Se recomienda visitar el sitio oficial de Red para conocer las rutas y los horarios (pinchando aquí).
- En auto: El festival dispone de un stock limitado de estacionamientos. Quienes opten por esta vía deben adquirir su pase de forma anticipada a través del sistema Ticketmaster (pinchando aquí).
- En bicicleta: El recinto contará con bicicleteros gratuitos y un servicio gratuito de reparaciones menores. Decathlon tendrá 300 cupos diarios entre las 13:00 y 01:00 horas para mayores de 18 años. 200 cupos son con reserva anticipada (proceso pinchando aquí). Un detalle: hay que llevar candado.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.