Lollapalooza Chile 2026: Todas las opciones para llegar al Parque O’Higgins este fin de semana

El Parque O’Higgins vuelve a transformarse en el epicentro de la música con la esperada versión de Lollapalooza Chile 2026.

El evento, que vuelve a su locación original tras cuatro ediciones en Cerrillos, tendrá tres jornadas maratónicas el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo desde las 13:00 horas.

Como es usual, la expectativa es alta ante números como Sabrina Carpenter, Deftones, Tyler, The Creator, Lorde y Chappell Roan.

A la par, un punto clave en la logística para este fin de semana es cómo llegar de forma más óptima al recinto ubicado en la comuna de Santiago. Revisa a continuación algunos consejos para el traslado.

¿Cómo llegar al Parque O’Higgins para Lollapalooza Chile 2026?

Al igual que en años anteriores, lo más recomendable es preferir el transporte público y planificar el viaje con antelación para evitar congestiones en los accesos.