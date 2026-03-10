;

Lollapalooza Chile 2026: Todas las opciones para llegar al Parque O’Higgins este fin de semana

El festival se realizará este 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O’Higgins con presentaciones de Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan y Los Bunkers.

Javier Méndez

Lollapalooza Chile 2026: Todas las opciones para llegar al Parque O’Higgins este fin de semana

Lollapalooza Chile 2026: Todas las opciones para llegar al Parque O’Higgins este fin de semana / FOTO: BASTIAN CIFUENTES ARAYA / AGENCIAUNO

El Parque O’Higgins vuelve a transformarse en el epicentro de la música con la esperada versión de Lollapalooza Chile 2026.

El evento, que vuelve a su locación original tras cuatro ediciones en Cerrillos, tendrá tres jornadas maratónicas el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo desde las 13:00 horas.

Como es usual, la expectativa es alta ante números como Sabrina Carpenter, Deftones, Tyler, The Creator, Lorde y Chappell Roan.

Revisa también:

ADN

A la par, un punto clave en la logística para este fin de semana es cómo llegar de forma más óptima al recinto ubicado en la comuna de Santiago. Revisa a continuación algunos consejos para el traslado.

¿Cómo llegar al Parque O’Higgins para Lollapalooza Chile 2026?

Al igual que en años anteriores, lo más recomendable es preferir el transporte público y planificar el viaje con antelación para evitar congestiones en los accesos.

  • En Metro: Las estaciones más cercanas son Parque O’Higgins y Rondizzoni, ambas de la Línea 2. Como alternativa, es posible realizar combinaciones para acercarse al sector.
  • En micro: Diversos recorridos de Red Movilidad circulan por las inmediaciones del parque. Se recomienda visitar el sitio oficial de Red para conocer las rutas y los horarios (pinchando aquí).
  • En auto: El festival dispone de un stock limitado de estacionamientos. Quienes opten por esta vía deben adquirir su pase de forma anticipada a través del sistema Ticketmaster (pinchando aquí).
  • En bicicleta: El recinto contará con bicicleteros gratuitos y un servicio gratuito de reparaciones menores. Decathlon tendrá 300 cupos diarios entre las 13:00 y 01:00 horas para mayores de 18 años. 200 cupos son con reserva anticipada (proceso pinchando aquí). Un detalle: hay que llevar candado.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad