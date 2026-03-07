Confirman nueve casos de dengue en Rapa Nui y Minsal mantiene Alerta Amarilla

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Valparaíso entregó un balance actualizado sobre el brote de dengue que afecta a la Isla de Pascua, confirmando un total de nueve casos del virus. Según el informe epidemiológico, la cifra contempla tanto contagios de origen autóctono como importados, evidenciando una transmisión local activa vinculada a la presencia del mosquito Aedes aegypti en el territorio insular.

Hasta la fecha, dos de los pacientes afectados se encuentran hospitalizados en el Hospital Hanga Roa para su monitoreo. La vigilancia sanitaria ha sido estricta: se han procesado 116 muestras de laboratorio y actualmente existen tres casos sospechosos adicionales a la espera de confirmación técnica. Ante este escenario, los equipos médicos han reforzado la búsqueda de personas con fiebre en los sectores intervenidos para frenar la cadena de transmisión.

Factores de riesgo y aislamiento

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) advirtió que la vulnerabilidad de la isla se ve acentuada por sus condiciones geográficas. El organismo señaló que el aislamiento, las limitaciones logísticas de abastecimiento y el hecho de contar con un solo recinto asistencial son factores críticos ante un posible aumento exponencial de los contagios.

Debido a estos antecedentes, se determinó modificar la cobertura de la Alerta Amarilla por alteración sanitaria, medida que rige desde el 16 de abril de 2024 tanto para la provincia de Isla de Pascua como para la de Los Andes. Esta disposición legal permite que los recursos de emergencia se mantengan en un estado de “alistamiento escalonado”, facilitando una intervención oportuna para minimizar el impacto en la población y el medio ambiente.

Medidas de prevención y control

La autoridad sanitaria recordó que el dengue se propaga a través de la picadura del mosquito vector, el cual suele reproducirse en agua estancada dentro de recipientes domésticos, patios o depósitos de basura. Por ello, las cuadrillas de salud han intensificado la eliminación de criaderos y el monitoreo en zonas residenciales de la isla.

Asimismo, se reiteró el llamado a la comunidad para acudir inmediatamente a un centro de salud si presentan síntomas como fiebre alta, dolor detrás de los ojos, náuseas, erupciones cutáneas o dolores musculares y articulares. Según Senapred, mantener la preparación de los recursos es vital para “evitar que el evento aumente en extensión y severidad”.