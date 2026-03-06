;

Sindicato de Codelco denuncia despidos injustificados y acusa “improvisación” de la administración

La organización de supervisores de Casa Matriz rechazó la desvinculación de 24 profesionales bajo la causal de necesidades de la empresa, acusando contradicciones en los procesos de contratación.

Mario Vergara

Codelco division El Teniente

Codelco division El Teniente / Diego Martin

El Sindicato de Supervisores de Casa Matriz de Codelco manifestó su rechazo categórico ante una reciente ola de desvinculaciones que afectó a 24 supervisores y supervisoras de la corporación.

Las desvinculaciones se ampararon en la causal de “necesidades de la empresa” (artículo 161 del Código del Trabajo), afectando directamente a 17 socios de la organización gremial.

Puntos críticos de la denuncia sindical

La organización ha puesto el foco en una serie de irregularidades y contextos que cuestionan la legitimidad de las decisiones tomadas por la administración:

  • Impacto de género: Resulta alarmante para el sindicato que 8 de las personas despedidas sean mujeres, ocurriendo a escasos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).
  • Represalias por denuncias: Se denunció que entre los desvinculados se encuentran trabajadores que habían interpuesto denuncias por acoso laboral, lo que levanta sospechas sobre las verdaderas motivaciones de la empresa.
  • Caso de embarazo: El gremio expuso la desvinculación de una supervisora con ocho semanas de embarazo. Aunque la medida debió ser revertida tras acreditar su estado, el sindicato señaló que esto evidencia un “preocupante nivel de improvisación”.

Contradicciones en la gestión de personas

El directorio del sindicato advirtió una contradicción evidente en el discurso de la estatal: mientras se argumentan “necesidades de la empresa” para despedir personal, simultáneamente se han mantenido abiertos concursos y procesos de contratación en diversas áreas desde fines del año pasado.

Exigencias y acciones futuras

Ante este escenario, el sindicato exigió a la administración de Codelco explicar con claridad los criterios técnicos y administrativos detrás de estos despidos, advirtiendo que estas acciones tensionan gravemente las relaciones laborales dentro de la principal productora de cobre del mundo. Finalmente, la organización anunció que evaluará todas las acciones legales y sindicales necesarias para defender los derechos de sus asociados.

