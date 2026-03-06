;

Fue campeón en Colo Colo y expresó su admiración por un jugador de la U: “Hace muy bien el trabajo de tapón y doble cinco”

Claudio Baeza valoró su presente en Vélez Sarsfield y sorprendió al plantear qué futbolistas nacionales son los referentes de su puesto.

Carlos Madariaga

En Argentina, Vélez Sarsfield es el líder del grupo A del Torneo de Apertura de Argentina, con 18 puntos en 8 jornadas.

Claudio Baeza ha sido uno de los pilares del “Fortín”, siendo titular en siete compromisos.

Desde que llegué, el club me apoyó en todo momento, sabía qué jugador había contratado y esperó el momento de adaptación. Nunca me baso en lo personal, pienso en el grupo, queremos seguir dándole alegrías a la gente”, recalcó el volante nacional en conferencia de prensa, donde afrontó su rol ante las consultas de la prensa trasandina.

“¿Qué quisiste decir con 5 tapón, me trataste de rústico?“, dijo entre risas, pero ya más serio planteó que “no lo veo como presión, estar en un buen momento te da confianza, en todo sentido. En los entrenamientos, en ganar, no lo tomo como presión”.

En otra consulta, Claudio Baeza sorprendió al hablar de qué jugadores chilenos son referentes de su posición.

“Arturo Vidal es más ofensivo”, partió advirtiendo el campeón con Colo Colo, para luego valorar a otro futbolista.

“Compartí con él en la selección, hace muy bien el trabajo de tapón y doble cinco, que llega mucho al área. Sacando a Vidal, Charles Aránguiz es un jugador muy interesante“, resaltó Baeza.

