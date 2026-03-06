;

Autopsia del SML determina causa de muerte de cabo fallecido en ejercicio militar en Punta Arenas

“A mi hijo lo mataron”, afirmó la madre de Carlos Palacios Muñoz, quien acudió hasta la institución forense para retirar el cuerpo del uniformado.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Captura 24 Horas

Agencia UNO | Captura 24 Horas

El Servicio Médico Legal (SML) determinó la causa de muerte del cabo segundo del Ejército Carlos Palacios Muñoz, fallecido el 4 de marzo durante un ejercicio militar en Punta Arenas que, según se informó, no estaba autorizado.

En declaraciones a TVN Red Austral, el director regional del SML en la zona, René Castro, señaló que el joven de 27 años murió producto de asfixia por sumersión.

Revisa también

ADN

“La causa de muerte se confirma, la que se había anunciado anteriormente; en este caso es asfixia por sumersión”, informó el doctor.

“A mi hijo lo mataron”

El resultado se obtuvo tras un protocolo especial de autopsia. De esta forma, la madre del cabo Carlos Palacios Muñoz llegó esta mañana hasta el SML para retirar el cuerpo de su hijo, luego de que concluyeran las pericias.

“A mi hijo lo mataron y esto tiene que pagarse con cárcel”, dijo la mujer a TVN Red Austral. Cabe recordar que se detuvo a un capitán y a un sargento primero por su presunto involucramiento en los hechos que terminaron con la muerte del joven.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad