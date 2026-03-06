Autopsia del SML determina causa de muerte de cabo fallecido en ejercicio militar en Punta Arenas

El Servicio Médico Legal (SML) determinó la causa de muerte del cabo segundo del Ejército Carlos Palacios Muñoz, fallecido el 4 de marzo durante un ejercicio militar en Punta Arenas que, según se informó, no estaba autorizado.

En declaraciones a TVN Red Austral, el director regional del SML en la zona, René Castro, señaló que el joven de 27 años murió producto de asfixia por sumersión .

“La causa de muerte se confirma, la que se había anunciado anteriormente; en este caso es asfixia por sumersión”, informó el doctor.

“A mi hijo lo mataron”

El resultado se obtuvo tras un protocolo especial de autopsia. De esta forma, la madre del cabo Carlos Palacios Muñoz llegó esta mañana hasta el SML para retirar el cuerpo de su hijo , luego de que concluyeran las pericias.

“A mi hijo lo mataron y esto tiene que pagarse con cárcel”, dijo la mujer a TVN Red Austral. Cabe recordar que se detuvo a un capitán y a un sargento primero por su presunto involucramiento en los hechos que terminaron con la muerte del joven.