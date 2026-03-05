Tragedia en Concón: motorista muere tras chocar contra barreras de contención

Durante la mañana de este jueves, un motorista murió tras protagonizar un accidente de tránsito en la ruta F-30E, en la comuna de Concón, región de Valparaíso.

El hecho ocurrió cerca de las 07:30 horas, cuando por causas que serán investigadas el conductor perdió el control del vehículo y chocó contra las barreras de contención en la vía que conecta Concón con Viña del Mar.

Hasta el lugar llegaron equipos de Bomberos de Concón, personal del SAMU y Carabineros, quienes trabajaron en la emergencia y resguardaron el sitio del suceso.

Debido al procedimiento, el tránsito se mantiene parcialmente habilitado en el sector, con una sola pista operativa en dirección hacia Viña del Mar, mientras el área fue delimitada con conos para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

En tanto, se espera la llegada de personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros y del Servicio Médico Legal, quienes realizarán las diligencias para determinar las causas del accidente.