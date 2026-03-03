Escándalo en Cerrillos: alumno de 14 años tomó foto de connotación sexual a profesora y la Justicia intervino / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por la familia de un estudiante de 14 años del Colegio Don Orione de Cerrillos, quien fue expulsado tras captar imágenes de connotación íntima de una profesora .

El caso se remonta al 21 de julio del año pasado, luego de la denuncia de una docente que advirtió la circulación entre estudiantes de primero medio de fotos en las que aparecían sus partes íntimas, presuntamente captadas mientras hacía clases, consignó LUN.

Según el relato de los alumnos, uno de sus compañeros pidió prestado el teléfono de otro, tomó las imágenes y después las reenvió a su propio celular para compartirlas con el resto. Parte del material incluso habría sido comercializado .

“Él estaba muy arrepentido”

El 28 de julio, el colegio notificó a la familia la expulsión del joven, medida fundada en faltas al manual de convivencia como fotografiar a miembros de la comunidad sin consentimiento, vulnerar su intimidad, cometer hechos que podrían revestir carácter de delito, entre otros.

Ante esto, los familiares presentaron a fines de agosto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, argumentando que no se respetó el debido proceso. Sin embargo, el tribunal confirmó la legalidad de la expulsión .

Pese al revés judicial, confirmaron a LUN que recurrirán a la Corte Suprema. “Él estaba muy arrepentido, con pena, con vergüenza. El muchacho es débil, medio payaso, capaz de hacer cosas por ganarse la amistad de su entorno”, dijo el tío del menor.