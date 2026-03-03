;

Escándalo en Cerrillos: alumno de 14 años tomó foto de connotación sexual a profesora y la Justicia intervino

La docente denunció la circulación entre estudiantes de fotos en las que aparecían sus partes íntimas, presuntamente captadas mientras hacía clases.

Ruth Cárcamo

Escándalo en Cerrillos: alumno de 14 años tomó foto de connotación sexual a profesora y la Justicia intervino

Escándalo en Cerrillos: alumno de 14 años tomó foto de connotación sexual a profesora y la Justicia intervino / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por la familia de un estudiante de 14 años del Colegio Don Orione de Cerrillos, quien fue expulsado tras captar imágenes de connotación íntima de una profesora.

El caso se remonta al 21 de julio del año pasado, luego de la denuncia de una docente que advirtió la circulación entre estudiantes de primero medio de fotos en las que aparecían sus partes íntimas, presuntamente captadas mientras hacía clases, consignó LUN.

Revisa también

ADN

Según el relato de los alumnos, uno de sus compañeros pidió prestado el teléfono de otro, tomó las imágenes y después las reenvió a su propio celular para compartirlas con el resto. Parte del material incluso habría sido comercializado.

“Él estaba muy arrepentido”

El 28 de julio, el colegio notificó a la familia la expulsión del joven, medida fundada en faltas al manual de convivencia como fotografiar a miembros de la comunidad sin consentimiento, vulnerar su intimidad, cometer hechos que podrían revestir carácter de delito, entre otros.

Ante esto, los familiares presentaron a fines de agosto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, argumentando que no se respetó el debido proceso. Sin embargo, el tribunal confirmó la legalidad de la expulsión.

ADN

Agencia UNO | Imagen referencial

Pese al revés judicial, confirmaron a LUN que recurrirán a la Corte Suprema. “Él estaba muy arrepentido, con pena, con vergüenza. El muchacho es débil, medio payaso, capaz de hacer cosas por ganarse la amistad de su entorno”, dijo el tío del menor.

“La profesora jefe presionó junto al poco profesional sicólogo a los muchachos. Los hostigaron mencionando la PDI, los trataron de poco hombres. Muchos niños mintieron por salvarse. Mi sobrino no culpó a nadie, asumió su participación, pero nunca dijo ‘distribuyó, como quedó consignado en un informe. Nunca lucró con dichas fotos’”, añadió.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad