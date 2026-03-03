Desarticulan red internacional de lavado de activos que enviaba dinero ilícito al extranjero

Un total de 15 personas fueron detenidas tras un operativo liderado por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI en conjunto con la Brigada de Lavado de Activos Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

La organización criminal se dedicaba al blanqueo de dineros provenientes de diversos delitos, recursos que posteriormente eran enviados fuera del país a través de empresas de remesas.

En el punto de prensa, Luis Navarrete, jefe de la Brigada de Lavado de Activos; el subjefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana; junto al Fiscal Regional Metropolitano Sur, entregaron detalles del procedimiento y los alcances de la investigación.

Según se informó, se decomisó más de 1.800 millones de pesos de patrimonio, entre dinero en efectivo, vehículos y propiedades, entre otros bienes. Además, se estimó que la organización habría generado ganancias superiores a los 84.000 millones de pesos desde el inicio de sus operaciones.

“Para poder cumplir el objetivo, esta organización criminal utilizaba distintos tipos de maniobras de lavado de activos, como establecer una red de sociedades de pantalla que le permitía, a través de botillerías, un salón de belleza, un centro deportivo y una empresa de remesas de dinero, poder inyectar estos dineros de procedencia ilícita al sistema bancario formal”, señaló Navarrete.

Ampliar

Investigación iniciada en 2024

La indagatoria comenzó en octubre de 2024, en el marco de una investigación por tráfico de drogas contra una banda que ingresaba sustancias ilícitas por pasos no habilitados en la Región de Tarapacá, específicamente por el sector de Colchane, desde Bolivia hacia la Región Metropolitana. Para el traslado utilizaban vehículos modificados.

De acuerdo con los antecedentes, el líder de la organización (ciudadano colombiano radicado en Bolivia) enviaba instrucciones a sus subordinados en Chile. En abril de 2025 fue detenido uno de los principales brazos operativos, también colombiano, quien coordinaba la recepción y distribución del dinero.

Ampliar

Departamento clandestino en San Miguel

La investigación permitió establecer que el dinero era entregado en un departamento ubicado en la comuna de San Miguel, sector El Llano, el cual no contaba con fachada comercial y operaba de manera encubierta. Cada lunes, según los registros policiales, llegaban numerosos ciudadanos extranjeros con grandes sumas de dinero en efectivo.

Desde ese inmueble, los fondos, provenientes de diversos delitos, eran derivados a una empresa de envíos de dinero denominada “Envíos María”, a nombre de Williams Ramírez, sindicado como cabecilla y brazo operativo del lavado de activos, actualmente en Colombia.

Posteriormente, los recursos eran transferidos a través de remesadoras formales al extranjero, completando el proceso de blanqueo.

Ampliar

Empresas de fachada y expansión en Santiago

Las diligencias también revelaron que la organización utilizaba diversos negocios como pantalla, entre ellos botillerías “Monarca”, un salón de belleza y centros deportivos en San Bernardo.

Asimismo, se detectó la participación de un ciudadano chileno que operaba casas de cambio en el sector de calle Moneda, en Santiago Centro, funcionando como un segundo punto de operaciones además del departamento en San Miguel.

El dinero seguía una ruta definida: llegaba a las oficinas clandestinas, luego era canalizado mediante “Envíos María” y finalmente transferido por remesadoras formales al extranjero.

Las autoridades señalaron que en las próximas horas se entregarán nuevos antecedentes respecto de formalizaciones y eventuales medidas cautelares.

Ampliar