;

VIDEO. Con 10 detenciones previas: detienen a hombre por disparar contra fila de visitas en cárcel El Manzano y dejar un herido

El imputado de 28 años habría disparado tras una riña a las afueras del recinto penitenciario.

Ruth Cárcamo

Con 10 detenciones previas: detienen a hombre por disparar contra fila de visitas en cárcel El Manzano y dejar un herido

Personal de Carabineros detuvo a un hombre de 28 años acusado de homicidio frustrado en el exterior del Complejo Penitenciario Biobío, conocido como cárcel El Manzano, hecho ocurrido el 21 de diciembre de 2025.

El hecho se registró en el sector de ingreso de visitas a los reclusos, donde –según los antecedentes preliminares– se produjo una riña que culminó cuando uno de los involucrados sacó un arma de fuego y realizó múltiples disparos.

Revisa también

ADN

Uno de los proyectiles impactó a la víctima, quien resultó con lesiones graves y debió ser trasladada de urgencia hasta un centro asistencial.

Detenido en 10 oportunidades anteriores

Tras un proceso investigativo, el OS9 de Carabineros logró identificar al presunto autor de los disparos, por lo que se gestionó una orden de detención, la que fue ejecutada en las últimas horas, junto con allanarse dos domicilios vinculados al acusado.

El detenido corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, quien ha sido detenido en 10 oportunidades anteriores. Este martes pasará a control de detención.

Revisa aquí un video del ataque ocurrido en el exterior de la cárcel El Manzano:

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad