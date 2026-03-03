Con 10 detenciones previas: detienen a hombre por disparar contra fila de visitas en cárcel El Manzano y dejar un herido

Personal de Carabineros detuvo a un hombre de 28 años acusado de homicidio frustrado en el exterior del Complejo Penitenciario Biobío, conocido como cárcel El Manzano, hecho ocurrido el 21 de diciembre de 2025.

El hecho se registró en el sector de ingreso de visitas a los reclusos, donde –según los antecedentes preliminares– se produjo una riña que culminó cuando uno de los involucrados sacó un arma de fuego y realizó múltiples disparos.

Uno de los proyectiles impactó a la víctima, quien resultó con lesiones graves y debió ser trasladada de urgencia hasta un centro asistencial.

Detenido en 10 oportunidades anteriores

Tras un proceso investigativo, el OS9 de Carabineros logró identificar al presunto autor de los disparos, por lo que se gestionó una orden de detención, la que fue ejecutada en las últimas horas, junto con allanarse dos domicilios vinculados al acusado.

El detenido corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, quien ha sido detenido en 10 oportunidades anteriores . Este martes pasará a control de detención.

Revisa aquí un video del ataque ocurrido en el exterior de la cárcel El Manzano: