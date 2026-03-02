Este lunes se realizó la Cuenta Pública del Poder Judicial y el inicio oficial del año judicial, en un contexto especialmente sensible tras los cuestionamientos y controversias que han rodeado al sistema en el último año.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien inició la alocución ante autoridades y representantes del mundo político y jurídico.

Sin embargo, en medio de su intervención, debió abandonar momentáneamente el escenario tras acusar malestares.

Ricardo Blanco asumió el discurso de manera interina

Ante la situación, el expresidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, tomó la palabra y continuó con la lectura del discurso institucional, asegurando la continuidad del acto protocolar.

Tras varios minutos, Chevesich regresó al estrado para retomar la Cuenta Pública y concluir la exposición correspondiente al balance del Poder Judicial.

El episodio ocurrió en una jornada relevante para el sistema judicial, que enfrenta desafíos en materia de confianza pública, gestión interna y reformas estructurales. La ceremonia marca tradicionalmente el inicio del año judicial y sirve como instancia para revisar avances, metas y prioridades del máximo tribunal.

Hasta el cierre de esta edición no se entregaron mayores detalles oficiales respecto al estado de salud de la presidenta de la Corte Suprema, aunque la actividad pudo desarrollarse con normalidad tras su retorno.