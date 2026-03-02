;

VIDEOS. Generó preocupación: presidenta de la Corte Suprema interrumpe Cuenta Pública por malestares

Gloria Ana Chevesich debió interrumpir su alocución durante varios minutos.

Juan Castillo

Tamara Aranda

Agencia Uno

Agencia Uno

Este lunes se realizó la Cuenta Pública del Poder Judicial y el inicio oficial del año judicial, en un contexto especialmente sensible tras los cuestionamientos y controversias que han rodeado al sistema en el último año.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, quien inició la alocución ante autoridades y representantes del mundo político y jurídico.

Sin embargo, en medio de su intervención, debió abandonar momentáneamente el escenario tras acusar malestares.

Revisa también:

ADN

Ricardo Blanco asumió el discurso de manera interina

Ante la situación, el expresidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, tomó la palabra y continuó con la lectura del discurso institucional, asegurando la continuidad del acto protocolar.

Tras varios minutos, Chevesich regresó al estrado para retomar la Cuenta Pública y concluir la exposición correspondiente al balance del Poder Judicial.

El episodio ocurrió en una jornada relevante para el sistema judicial, que enfrenta desafíos en materia de confianza pública, gestión interna y reformas estructurales. La ceremonia marca tradicionalmente el inicio del año judicial y sirve como instancia para revisar avances, metas y prioridades del máximo tribunal.

Hasta el cierre de esta edición no se entregaron mayores detalles oficiales respecto al estado de salud de la presidenta de la Corte Suprema, aunque la actividad pudo desarrollarse con normalidad tras su retorno.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad