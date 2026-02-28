;

Milo J sorprendido y una ola de aplausos: así fue el romántico momento de influencers chilenos en Viña 2026

Una pareja de influencers se comprometió en plena Quinta Vergara durante el show del artista argentino, desatando la emoción del público y del propio cantante.

Verónica Villalobos

Milo J sorprendido y una ola de aplausos: así fue el romántico momento de influencers chilenos en Viña 2026

Santiago

Un inesperado momento romántico se robó la atención durante la presentación de Milo J en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En medio de la interpretación de “Ama de mi sol”, un joven se arrodilló frente a su pareja y le pidió matrimonio ante miles de personas en la Quinta Vergara.

Revisa también

ADN

Desde el escenario, el cantante reaccionó sorprendido: “No me la contés que esto pasó en mi show”, celebrando luego con un efusivo “¡Felicidades, che!”, mientras el público acompañaba con aplausos y gritos.

Los protagonistas del momento fueron los influencers Joseph Arancibia y Fran Caldera, quienes minutos antes habían compartido en redes sociales su ubicación en primera fila. El día previo incluso habían solicitado al artista un saludo para su hijo Salvador, fanático del argentino, y lograron fotografiarse con él.

La noche romántica no fue un hecho aislado. Durante la jornada anterior, en el espectáculo de Mon Laferte, también se vivió una propuesta de matrimonio, consolidando a Viña 2026 como una edición marcada por declaraciones de amor frente al “Monstruo”.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad