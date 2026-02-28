Milo J sorprendido y una ola de aplausos: así fue el romántico momento de influencers chilenos en Viña 2026

Santiago

Un inesperado momento romántico se robó la atención durante la presentación de Milo J en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. En medio de la interpretación de “Ama de mi sol”, un joven se arrodilló frente a su pareja y le pidió matrimonio ante miles de personas en la Quinta Vergara.

Desde el escenario, el cantante reaccionó sorprendido: “No me la contés que esto pasó en mi show”, celebrando luego con un efusivo “¡Felicidades, che!”, mientras el público acompañaba con aplausos y gritos.

Los protagonistas del momento fueron los influencers Joseph Arancibia y Fran Caldera, quienes minutos antes habían compartido en redes sociales su ubicación en primera fila. El día previo incluso habían solicitado al artista un saludo para su hijo Salvador, fanático del argentino, y lograron fotografiarse con él.

La noche romántica no fue un hecho aislado. Durante la jornada anterior, en el espectáculo de Mon Laferte, también se vivió una propuesta de matrimonio, consolidando a Viña 2026 como una edición marcada por declaraciones de amor frente al “Monstruo”.