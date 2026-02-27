Gorillaz vuelve a Chile y con nuevo disco: revisa cuándo inicia la venta de entradas

Después de meses de rumores, Gorillaz confirmó su esperado regreso a Chile. La banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett se presentará el viernes 4 de diciembre en el Estadio Bicentenario La Florida, en el marco de su nueva gira sudamericana.

El anuncio llega junto con el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, The Mountain, publicado este 27 de febrero bajo su propio sello independiente KONG.

El disco incluye colaboraciones con artistas como Bizarrap, Trueno, Sparks, IDLES y Yasiin Bey, consolidando el espíritu colaborativo que ha marcado la trayectoria del grupo.

Preventa, venta general y lo que debes saber

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjeta Santander desde el miércoles 4 de marzo a las 12:00 horas.

Mientas que la venta general comenzará el viernes 6 de marzo a las 12:01 horas, a través de Ticketmaster.cl.

El repertorio incluirá clásicos como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill”, “DARE” y “Dirty Harry”, además de nuevas canciones de The Mountain. Será la primera vez que el grupo se presente en Chile en un estadio abierto, marcando un nuevo hito en su relación con el público local.

El regreso de Gorillaz a Chile se perfila como uno de los conciertos internacionales más esperados del año, especialmente para quienes han seguido la evolución sonora del proyecto desde su debut en 2001.