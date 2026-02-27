;

Gorillaz vuelve a Chile y con nuevo disco: revisa cuándo inicia la venta de entradas

La banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett se presentará en el país el próximo mes de diciembre.

Juan Castillo

netflix cancela película de Gorillaz

netflix cancela película de Gorillaz

Después de meses de rumores, Gorillaz confirmó su esperado regreso a Chile. La banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett se presentará el viernes 4 de diciembre en el Estadio Bicentenario La Florida, en el marco de su nueva gira sudamericana.

El anuncio llega junto con el lanzamiento de su noveno álbum de estudio, The Mountain, publicado este 27 de febrero bajo su propio sello independiente KONG.

El disco incluye colaboraciones con artistas como Bizarrap, Trueno, Sparks, IDLES y Yasiin Bey, consolidando el espíritu colaborativo que ha marcado la trayectoria del grupo.

Revisa también:

ADN

Preventa, venta general y lo que debes saber

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjeta Santander desde el miércoles 4 de marzo a las 12:00 horas.

Mientas que la venta general comenzará el viernes 6 de marzo a las 12:01 horas, a través de Ticketmaster.cl.

El repertorio incluirá clásicos como “Feel Good Inc.”, “Clint Eastwood”, “On Melancholy Hill”, “DARE” y “Dirty Harry”, además de nuevas canciones de The Mountain. Será la primera vez que el grupo se presente en Chile en un estadio abierto, marcando un nuevo hito en su relación con el público local.

El regreso de Gorillaz a Chile se perfila como uno de los conciertos internacionales más esperados del año, especialmente para quienes han seguido la evolución sonora del proyecto desde su debut en 2001.

Contenido patrocinado

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Un increíble fina: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble fina: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad