Tensión en el Caribe: guardafronteras cubanos matan a cuatro tripulantes de lancha con bandera de EE.UU.

Según el Ministerio del Interior cubano, la embarcación no obedeció la orden de detenerse y abrió fuego en aguas territoriales. Seis ocupantes y un oficial cubano resultaron heridos.

Pablo Castillo

People are seen outside the Havana Cruise Terminal. (Photo by YAMIL LAGE / AFP via Getty Images)

People are seen outside the Havana Cruise Terminal. (Photo by YAMIL LAGE / AFP via Getty Images)

Cuatro personas murieron este miércoles luego de que fuerzas de la Tropa Guardafrontera de Cuba dispararan contra una lancha rápida procedente de Estados Unidos que, según las autoridades, ignoró la orden de detenerse y abrió fuego contra la patrullera en aguas territoriales cubanas.

El reporte señala que otras seis personas que viajaban en la embarcación resultaron heridas, al igual que el comandante de la nave cubana, en la que se desplazaban cinco efectivos. Todos los lesionados fueron evacuados y recibieron atención médica.

Las autoridades no entregaron detalles sobre la identidad, nacionalidad ni las posibles motivaciones de los ocupantes de la lancha. De acuerdo con la información oficial, la embarcación se acercó hasta aproximadamente una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en la provincia de Villa Clara.

En su declaración, el Ministerio del Interior sostuvo que el país mantendrá la vigilancia de sus aguas territoriales y reafirmó que la defensa nacional es un elemento central para resguardar la soberanía y la estabilidad regional. El organismo agregó que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

En los últimos años se han registrado incidentes similares. En 2022, una lancha proveniente de Estados Unidos disparó contra fuerzas guardafronteras cerca de Villa Clara, dejando herido a un oficial cubano. Ese mismo año, otra embarcación chocó con una patrullera en Bahía Honda, accidente que terminó con el hundimiento de la lancha y la muerte de varios de sus ocupantes.

Las autoridades cubanas informan con frecuencia sobre lanchas rápidas abandonadas o interceptadas en la costa norte del país, particularmente en zonas como Ciego de Ávila, Villa Clara y La Habana. Según sostienen, estas embarcaciones suelen utilizarse para el traslado irregular de migrantes y constituyen violaciones al territorio nacional.

