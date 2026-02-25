;

VIDEO. Rubio anuncia su cuarto disco y hace potente reflexión: “Muchas veces pensé en retirarme”

La artista chilena presentará “Espero podamos ver un ovni juntxs” en el Parque O’Higgins, en un show que promete ser más íntimo y análogo, tras una crisis marcada por el agotamiento frente a la era digital.

Nelson Quiroz

Rubio está de regreso. Y no solo a Chile, sino también a sí misma. La artista nacional confirmó la llegada de su cuarto álbum, titulado Espero podamos ver un ovni juntxs, un trabajo que define como un diario de vida y que marca un giro radical en su sonido y estética, justo antes de su esperado show en Lollapalooza Chile 2026.

“Vuelvo con disco nuevo, con nueva banda y un nuevo universo visual. Es como un Rubio más grande”, adelantó en conversación con ADN, desde el extranjero, donde actualmente reside.

Para la cantante, regresar al país tiene una carga especial: “Volver a Chile es muy emocionante. Es un público que te ha visto crecer, entonces se siente lindo volver a casa”.

El nuevo álbum, cuyo nombre evoca romanticismo, fin del mundo y nostalgia adolescente, nació en medio de una profunda crisis personal.

“Me han dado muchas ganas de salirme de la música”, confesó sin rodeos. El motivo: la presión de la era digital, las métricas y la ansiedad constante por la aprobación virtual. “No me gusta mucho este mundo de likes, de algoritmo. Me agobia. Muchas me han dado ganas de retirarme”.

A días de cumplir 40 años, Rubio reconoce el choque generacional con la industria actual. “Yo a los 20 estaba pegando pósters para que fueran a verme tocar. Hoy todo es instantáneo. Es otra realidad”, reflexiona. Sin embargo, el propio proceso creativo del disco terminó por rescatarla: “Este disco me salvó de cierta manera de esa desilusión”.

Musicalmente, Espero podamos ver un ovni juntxs se aleja del sintetizador oscuro y nocturno que caracterizó etapas anteriores. Ahora apuesta por un sonido más análogo, con raíces ochenteras y noventeras, guitarras, pedales y una estética luminosa. “Antes Rubio era supernocturno. Ahora es todo de día, colores pasteles. Es más amoroso, más sereno”, explica.

Sobre su presentación en Lollapalooza Chile 2026, Rubio promete un viaje emocional. “Voy con el corazón abierto a mostrarles este nuevo mundo. Existe la banda, existe lo tocado, el sudor, los errores. Creo que es importante recordarlo”. La artista se presentará en la Cúpula del Parque O’Higgins, en un formato más íntimo dentro del masivo festival, el sábado 14 de marzo.

“Rubio es superemocional en vivo. Me preocupo de generar un viaje, de llorar bailando profundo”, anticipa.

