La segunda jornada del Festival de Viña del Mar 2026 volvió a encender el debate por la organización de la parrilla, luego de que Bomba Estéreo cerrara la noche ante una Quinta Vergara con la galería prácticamente vacía.

El grupo colombiano subió al escenario cerca de las 02:00 de la madrugada, tras las presentaciones de Pet Shop Boys y del comediante Rodrigo Villegas.

Para entonces, una parte importante del público ya había abandonado el recinto, especialmente en los sectores altos, repitiendo un fenómeno que también se vio en la primera noche del certamen con el artista encargado del cierre.

Pese al horario y a los claros visibles en la galería, aunque la producción concentró asistentes en platea para evitar espacios vacíos frente al escenario, la banda liderada por Li Saumet desplegó un show cargado de energía, psicodelia y espíritu festivo. El arranque con “Fuego” marcó el tono de una presentación que incluyó éxitos como “To My Love”, “Fiesta” y “Soy Yo”.

Uno de los momentos más celebrados fue la aparición de la rapera chilena Flor de Rap, quien acompañó a la vocalista con una bandera nacional, reforzando la conexión que el grupo ha destacado previamente con el público chileno.

Además, sonó “Ojitos Lindos”, su colaboración con Bad Bunny, desatando uno de los puntos más altos de la noche entre quienes permanecieron hasta el final.

Aunque el ambiente fue más íntimo que multitudinario, los asistentes premiaron a la banda con las Gaviotas de Plata y Oro. Sin embargo, la imagen de una Quinta semivacía reabrió la discusión sobre los horarios de cierre y el impacto que estos tienen en los artistas que deben bajar el telón en Viña 2026.

va a salir bomba estéreo y está vacío csm me dio pena tv off#viña2026 pic.twitter.com/HWWkJgvqxv — Víctor (@_AlboGunner_) February 24, 2026

Mañana con Nmixx confío en que no estará tan vacío al final, igual Bomba Estereo no se conocen tanto no?#Viña2026 — Fer (@varce_fer) February 24, 2026