Ucrania conmemora el cuarto aniversario del inicio de la guerra con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, conmemoró este martes con la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y otros dirigentes europeos los cuatro años del comienzo de la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

El acto consistió en una ceremonia oficiada por líderes religiosos de distintas confesiones en la Catedral de Santa Sofía de Kiev y una ofrenda celebrada en la Plaza de la Independencia (de Maidán).

En la misa participaron, además de Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Además de estos líderes europeos han viajado a Ucrania para reafirmar su apoyo al país en conflicto los jefes de Estado y de Gobierno de los países bálticos y nórdicos, y el primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, que se reunirán con Zelenski durante la jornada.

Zelenski reconoció que “no es tarea fácil” mantener la unidad entre Europa y Estados Unidos “en las circunstancias actuales”, pero advirtió de que sólo con ambos poderes “unidos” se podrá seguir resistiendo el avance ruso.

“Debemos seguir igual de decididos y fuertes como cuando empezó la agresión. La amenaza no se ha reducido; estamos resistiendo a Rusia, pero aún no hemos conseguido garantizar la seguridad”, dijo Zelenski en un discurso por videoconferencia ante el Parlamento Europeo, al cumplirse cuatro años del inicio de la guerra.

El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido visita Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia. / Leon Neal Ampliar

Durante la jornada se realizarán distintos actos conmemorativos, mientras líderes europeos participarán junto a Zelenski en reuniones desde Kiev.

Entre ellas figura un encuentro de la Coalición de Voluntarios, liderada por Francia y Reino Unido, que reúne a más de treinta países comprometidos a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en caso de que se alcance un eventual alto el fuego.