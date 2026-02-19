;

Femicidio frustrado en El Bosque: mujer fue atacada en el rostro por su pareja

La víctima fue auxiliada por vecinos del sector, quienes la trasladaron hasta un hospital cercano.

Javiera Rivera

Discusión por celos termina en femicidio frustrado en El Bosque: mujer fue atacada en el rostro

Discusión por celos termina en femicidio frustrado en El Bosque: mujer fue atacada en el rostro / Leonardo Rubilar

Este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) indaga un caso de femicidio frustrado ocurrido durante la madrugada en la comuna de El Bosque, región Metropolitana, donde una mujer de 35 años fue atacada con un arma cortante.

Según lo informado por el subinspector Adolfo Larena Fuentes, de la Brigada de Homicidios Sur, detectives concurrieron por instrucción del Ministerio Público hasta avenida Lo Blanco para realizar las primeras diligencias.

De acuerdo a las indagaciones preliminares, la víctima y el imputado se encontraban compartiendo en la vivienda cuando se originó una discusión motivada por celos.

Revisa también

ADN

En ese contexto, el hombre habría utilizado un arma cortante para agredirla, provocándole diversas lesiones en el rostro.

La mujer fue auxiliada por vecinos del sector, quienes la trasladaron hasta el Hospital El Pino, en la comuna de San Bernardo, donde permanece recibiendo atención médica.

El presunto autor fue detenido en las inmediaciones del sitio del suceso y será puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su control de detención.

La PDI continúa desarrollando diligencias para esclarecer completamente la dinámica de los hechos.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad