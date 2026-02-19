Femicidio frustrado en El Bosque: mujer fue atacada en el rostro por su pareja

Discusión por celos termina en femicidio frustrado en El Bosque: mujer fue atacada en el rostro / Leonardo Rubilar

Este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) indaga un caso de femicidio frustrado ocurrido durante la madrugada en la comuna de El Bosque, región Metropolitana, donde una mujer de 35 años fue atacada con un arma cortante.

Según lo informado por el subinspector Adolfo Larena Fuentes, de la Brigada de Homicidios Sur, detectives concurrieron por instrucción del Ministerio Público hasta avenida Lo Blanco para realizar las primeras diligencias.

De acuerdo a las indagaciones preliminares, la víctima y el imputado se encontraban compartiendo en la vivienda cuando se originó una discusión motivada por celos.

En ese contexto, el hombre habría utilizado un arma cortante para agredirla, provocándole diversas lesiones en el rostro.

La mujer fue auxiliada por vecinos del sector, quienes la trasladaron hasta el Hospital El Pino, en la comuna de San Bernardo, donde permanece recibiendo atención médica.

El presunto autor fue detenido en las inmediaciones del sitio del suceso y será puesto a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente para su control de detención.

La PDI continúa desarrollando diligencias para esclarecer completamente la dinámica de los hechos.