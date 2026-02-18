;

¿A qué hora toca tu artista? Lollapalooza Chile 2026 publica horarios oficiales por día

El espacio musical internacional confirmó la programación del 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O’Higgins.

Lollapalooza Chile reveló este miércoles el esperado line-up con distribución de horarios por jornada para su edición 2026, que se realizará entre el 13 y 15 de marzo en el Parque O’Higgins.

El viernes 13 de marzo abrirá el festival con una potente mezcla de pop y rock alternativo. La jornada será encabezada por Sabrina Carpenter y Deftones, quienes llegarán con su nuevo disco Private Music (2026). También destacan Doechii, Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe y 31 Minutos.

El sábado 14 marcará el debut en Chile de Tyler, The Creator, que presentará su álbum Don’t Tap The Glass (2025). Ese mismo día, Lorde volverá a los escenarios nacionales con su disco Virgin (2025). La parrilla se completa con Turnstile, Los Bunkers, Peggy Gou, Katseye, Orishas, Royel Otis y Judeline, en una jornada diversa que mezcla hip hop, electrónica y rock.

El domingo 15 cerrará el evento con Chappell Roan como una de las grandes figuras del pop actual, además de Skrillex y Lewis Capaldi. También se presentarán Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila y Bandalos Chinos.

