Festival Longaví Canta 2026: artistas y programación de cantantes y humoristas de este festival gratuito

Autoridades, artistas y comunidad dieron el vamos a la versión 51 del Festival Longaví Canta 2026, en la región del Maule, evento que celebra la música, la identidad local y las tradiciones que unen a la comuna.

La actividad fue encabezada por el alcalde Jaime Briones Jorquera, junto al Concejo Municipal, autoridades e invitados especiales, reafirmando el compromiso del municipio con el fortalecimiento de la cultura y los espacios artísticos para las familias.

Durante la ceremonia se presentó un resumen del festival anterior, además de la competencia oficial con los artistas seleccionados para esta nueva edición, el jurado encargado de evaluar el certamen musical y la presentación de las candidatas a Reina del Festival.

Se recuerda a la comunidad que este evento es totalmente gratuito y abierto a todo público. La venta de bonos, que cuestan $5.000 por día, tiene como único objetivo asegurar un lugar y asiento dentro del recinto para quienes así lo requieran.

La programación día por día

La jornada finalizó con la presentación de la parrilla artística y del animador del evento, Juan Pablo Queraltó. Esta gran fiesta cultural que se vivirá los días 20, 21 y 22 de febrero en el Estadio Municipal, consolidando a Longaví como un punto de encuentro para la música, la tradición y la vida cultural del centro sur del país.

Viernes 20: Noche de fiesta y humor

Rodrigo Tapari

Sergio Freire

Noche de Brujas

Sábado 21 – Ritmo y carcajadas

La Combo Tortuga

Los Atletas de la Risa

Byron Fire

Domingo 22 – Una noche histórica

El Perro Chocolo

Los Bunkers

Toly Fu

Los Pincheiras del Sur