;

VIDEO. “Hoy un desubicado...”: reportera es acosada en vivo por parte de un hincha mientras hacía un despacho

La comunicadora argentina reveló lo que le dijo el sujeto al oído cuando se le acercó de imprevisto.

Sebastián Escares

“Hoy un desubicado...”: reportera es acosada en vivo por parte de un hincha mientras hacía un despacho

Una incómoda situación se registró en vivo, cuando la reportera Lucía Juarros, del medio Soy Quemero TV, hacía un despacho en el marco del último partido disputado por el club Huracán, en Argentina.

La comunicadora estaba haciendo el cierre de la transmisión del programa “La Previa”, cuando de un momento a otro, un hincha que ingresaba al estadio se le acercó de imprevisto.

Revisa también:

ADN

“Te rompo todo”, fue la frase que el sujeto le lanzó mientras la reportera terminaba de realizar su despacho.

Tras haber recibido el comentario, la argentina solamente se dio vuelta y concluyó su despacho sin emitir ningún tipo de comentario.

No obstante, horas después de haber atravesado la incómoda situación, a través de sus redes sociales manifestó su descontento.

“Necesito compartir esto porque siempre es un placer cubrir la calle para @SoyQuemeroTV pero hoy un desubicado se creyó con el poder de pasar en vivo y decirme al oído ‘te rompo todo’ sin importarle absolutamente nada. Entonces yo me siento con la libertad de escracharlo”, escribió en X.

El video se hizo viral rápidamente y causó repudio entre los usuarios. “Lamentable episodio. Está muy bien que lo expongas. Toda la solidaridad para con vos”, comentó un usuario. “Lu, tienes toda mi solidaridad, te mando un abrazo. Y ojalá que tomen medidas contra este acosador asqueroso”, escribió otro.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad