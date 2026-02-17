“Hoy un desubicado...”: reportera es acosada en vivo por parte de un hincha mientras hacía un despacho

Una incómoda situación se registró en vivo, cuando la reportera Lucía Juarros, del medio Soy Quemero TV, hacía un despacho en el marco del último partido disputado por el club Huracán, en Argentina.

La comunicadora estaba haciendo el cierre de la transmisión del programa “La Previa”, cuando de un momento a otro, un hincha que ingresaba al estadio se le acercó de imprevisto.

“Te rompo todo”, fue la frase que el sujeto le lanzó mientras la reportera terminaba de realizar su despacho.

Tras haber recibido el comentario, la argentina solamente se dio vuelta y concluyó su despacho sin emitir ningún tipo de comentario.

No obstante, horas después de haber atravesado la incómoda situación, a través de sus redes sociales manifestó su descontento.

“Necesito compartir esto porque siempre es un placer cubrir la calle para @SoyQuemeroTV pero hoy un desubicado se creyó con el poder de pasar en vivo y decirme al oído ‘te rompo todo’ sin importarle absolutamente nada. Entonces yo me siento con la libertad de escracharlo”, escribió en X.

El video se hizo viral rápidamente y causó repudio entre los usuarios. “Lamentable episodio. Está muy bien que lo expongas. Toda la solidaridad para con vos”, comentó un usuario. “Lu, tienes toda mi solidaridad, te mando un abrazo. Y ojalá que tomen medidas contra este acosador asqueroso”, escribió otro.