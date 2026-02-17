“Elizalde no puede reconocer que es parte de un gobierno amateur”

El Presidente del Senado, José Manuel Ossandón (RN), reaccionó con dureza ante las recientes advertencias del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sobre el relato de “Gobierno de emergencia” que ha levantado el sector del mandatario electo. Tras sostener un encuentro con quien será su sucesor en la cartera, Claudio Alvarado, en las dependencias de la Oficina del Presidente Electo (OPE), el parlamentario descartó que dicho concepto sea una excusa para recortar la protección social.

Ossandón lamentó el tono de las declaraciones cruzadas entre las autoridades salientes y el equipo de José Antonio Kast, señalando que estas fricciones son habituales pero dañinas para la actividad política. “La gente en la calle no está ni ahí con eso”, enfatizó el senador, asegurando que la prioridad ciudadana es que el próximo Gobierno logre resultados concretos, especialmente en el combate contra la delincuencia.

Críticas a la gestión y defensa del diagnóstico

De acuerdo con lo expresado por el líder de la Cámara Alta, la negativa del oficialismo a aceptar el diagnóstico de una emergencia nacional se debe a una incapacidad de reconocer falencias propias. Ossandón fue tajante al señalar que el ministro Elizalde “no puede reconocer que él es parte de un gobierno amateur y que tiene grandes problemas". Según el legislador, la crisis actual valida plenamente el carácter de urgencia con el que se pretende instalar la nueva administración.

Según explicó el parlamentario de Renovación Nacional, este juicio crítico sobre la administración de Gabriel Boric no ha impedido mantener un trato republicano entre los poderes del Estado. Ossandón destacó que, en su rol de articulador, ha sostenido una buena relación con el Presidente Boric, aclarando que dicho vínculo se basa en el respeto a la investidura presidencial y no en una afinidad política o personal.

Finalmente, el senador insistió en que el foco principal debe ser la transición de mando y la preparación para enfrentar los desafíos de seguridad pública. Con estas declaraciones, Ossandón busca blindar el relato de la administración entrante de Kast, situando la necesidad de reformas estructurales como una respuesta directa a una emergencia que, a su juicio, el actual Gobierno se niega a admitir.