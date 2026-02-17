¿Cometiste una infracción de tránsito? Solo en estos casos se puede acceder a una rebaja de la multa en Chile / Agencia Uno

En Chile, todos los conductores deben seguir rigurosamente lo que se indica en la Ley de Tránsito, de lo contrario, arriesgan infracciones que conllevan a serias multas económicas.

Ya sea por tener el auto mal estacionado, pasarse un rojo en el semáforo o conducir hablando por celular, hay distintas maniobras y acciones que son infraccionadas en nuestro país.

Dependiendo de la gravedad de la infracción, va a depender el valor de la multa. No obstante, en algunos casos, los conductores pueden acceder a una rebaja del total a pagar.

¿En qué casos se puede acceder a una rebaja?

Según señala el artículo 22 de la Ley N° 18.287, hay descuentos para el pago oportuno de las multas de tránsito en Chile. Eso sí, es necesario cumplir con estos tres requisitos:

Pagar dentro de los primeros 5 días hábiles desde el momento en que la infracción es notificada.

La infracción debe estar catalogada como leve, menos grave y grave. No aplica para infracciones gravísimas.

Además, es requisito no haber causado daños materiales ni lesiones a otros agentes de tránsito.

En caso de cumplir con estos requisitos, se puede acceder a un 25% de descuento en el pago de la multa de tránsito, según consigna Autofact.

Dicho trámite debe realizarse en la Tesorería Municipal correspondiente a la comuna en donde se haya realizado la infracción de tránsito o en las entidades recaudadoras del municipio en cuestión.