¿Cometiste una infracción de tránsito? Solo en estos casos se puede acceder a una rebaja de la multa en Chile

Los conductores que cumplen con tres requisitos pueden verse beneficiados con un descuento del 25% del total. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

En Chile, todos los conductores deben seguir rigurosamente lo que se indica en la Ley de Tránsito, de lo contrario, arriesgan infracciones que conllevan a serias multas económicas.

Ya sea por tener el auto mal estacionado, pasarse un rojo en el semáforo o conducir hablando por celular, hay distintas maniobras y acciones que son infraccionadas en nuestro país.

Dependiendo de la gravedad de la infracción, va a depender el valor de la multa. No obstante, en algunos casos, los conductores pueden acceder a una rebaja del total a pagar.

¿En qué casos se puede acceder a una rebaja?

Según señala el artículo 22 de la Ley N° 18.287, hay descuentos para el pago oportuno de las multas de tránsito en Chile. Eso sí, es necesario cumplir con estos tres requisitos:

  • Pagar dentro de los primeros 5 días hábiles desde el momento en que la infracción es notificada.
  • La infracción debe estar catalogada como leve, menos grave y grave. No aplica para infracciones gravísimas.
  • Además, es requisito no haber causado daños materiales ni lesiones a otros agentes de tránsito.

En caso de cumplir con estos requisitos, se puede acceder a un 25% de descuento en el pago de la multa de tránsito, según consigna Autofact.

Dicho trámite debe realizarse en la Tesorería Municipal correspondiente a la comuna en donde se haya realizado la infracción de tránsito o en las entidades recaudadoras del municipio en cuestión.

