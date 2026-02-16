Reportan dos temblores en menos de cinco minutos en la zona centro-norte de Chile: tuvieron el mismo epicentro

Dos sismos de mediana intensidad se registraron la noche de este lunes 16 de febrero en la zona norte del país, específicamente en las cercanías de Punitaqui, en la región de Coquimbo.

De acuerdo con los datos oficiales, el primer sismo ocurrió a las 22:16:54 horas y alcanzó una magnitud 3,6. Su epicentro se localizó 16 kilómetros al oeste de Punitaqui, con una profundidad de 44 kilómetros.

Minutos más tarde, a las 22:21:47 horas, se registró un segundo temblor en la misma zona. Este movimiento tuvo una magnitud 4,5 y se ubicó 10 kilómetros al noroeste de Punitaqui, con una profundidad de 48 kilómetros.

Ambos eventos se produjeron con pocos minutos de diferencia, generando alerta entre habitantes del sector. Hasta el momento, no se han reportado daños a personas ni infraestructura.

Cabe recordar que Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, debido a la