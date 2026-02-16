;

Reportan dos temblores en menos de cinco minutos en la zona centro-norte de Chile: tuvieron el mismo epicentro

Ambos eventos se produjeron en la región de Coquimbo.

Javiera Rivera

Reportan dos temblores en la zona norte de Chile: revisa magnitud y epicentro

Reportan dos temblores en la zona norte de Chile: revisa magnitud y epicentro

Dos sismos de mediana intensidad se registraron la noche de este lunes 16 de febrero en la zona norte del país, específicamente en las cercanías de Punitaqui, en la región de Coquimbo.

De acuerdo con los datos oficiales, el primer sismo ocurrió a las 22:16:54 horas y alcanzó una magnitud 3,6. Su epicentro se localizó 16 kilómetros al oeste de Punitaqui, con una profundidad de 44 kilómetros.

Minutos más tarde, a las 22:21:47 horas, se registró un segundo temblor en la misma zona. Este movimiento tuvo una magnitud 4,5 y se ubicó 10 kilómetros al noroeste de Punitaqui, con una profundidad de 48 kilómetros.

Revisa también

ADN

Ambos eventos se produjeron con pocos minutos de diferencia, generando alerta entre habitantes del sector. Hasta el momento, no se han reportado daños a personas ni infraestructura.

Cabe recordar que Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, debido a la

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad