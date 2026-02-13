Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 13 de febrero, y quién transmite? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, viernes 13 de febrero, inicia la tercera fecha del Campeonato Nacional 2026.

Durante esta jornada se disputarán dos partidos: uno se llevará a cabo en La Calera y el otro se jugará en La Cisterna.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno, hoy, 13 de febrero, comienza con el duelo que protagonizarán Everton y Huachipato a las 18:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán. Transmite TNT Sports Premium.

El segundo partido del día se jugará a las 20:30 horas. En el Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino recibirá a Universidad de Chile. Transmite TNT Sports Premium.