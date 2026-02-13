Un incendio de gran magnitud afecta la tarde de este viernes al supermercado El Trébol, ubicado en la intersección de avenida San Juan con Recreo, en la comuna de Machalí, región de O’Higgins.

La emergencia se inició cerca de las 13:30 horas y generó una intensa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.

Debido a la magnitud del fuego, el Cuerpo de Bomberos de Machalí desplegó varias compañías en el lugar y solicitó refuerzos a comunas vecinas, entre ellas Rancagua, Graneros, Codegua, Rengo, Coya, Olivar y San Francisco, con el fin de evitar la propagación de las llamas a inmuebles colindantes.

Hasta ahora no se ha informado de personas lesionadas. Equipos de emergencia mantienen un amplio operativo en el sector mientras trabajan para contener el avance del incendio y asegurar el perímetro.