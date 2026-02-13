;

VIDEOS. Emergencia en Machalí: gigantesco incendio consume importante supermercado de la comuna

El fuego afecta al supermercado El Trébol y moviliza a múltiples compañías de Bomberos.

Nelson Quiroz

Capturas

Capturas

Un incendio de gran magnitud afecta la tarde de este viernes al supermercado El Trébol, ubicado en la intersección de avenida San Juan con Recreo, en la comuna de Machalí, región de O’Higgins.

La emergencia se inició cerca de las 13:30 horas y generó una intensa columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad.

Debido a la magnitud del fuego, el Cuerpo de Bomberos de Machalí desplegó varias compañías en el lugar y solicitó refuerzos a comunas vecinas, entre ellas Rancagua, Graneros, Codegua, Rengo, Coya, Olivar y San Francisco, con el fin de evitar la propagación de las llamas a inmuebles colindantes.

Revisa también

ADN

Hasta ahora no se ha informado de personas lesionadas. Equipos de emergencia mantienen un amplio operativo en el sector mientras trabajan para contener el avance del incendio y asegurar el perímetro.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad