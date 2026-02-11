;

Enap informa cambios en precios de los combustibles desde este jueves 12 de febrero: bencinas suben y diésel baja

El informe semanal proyecta un descenso relevante en el valor del diésel, pero tanto la gasolina de 93 como la de 97 aumentarán su precio.

Mario Vergara

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó una nueva caída en los precios del diésel, pero también un aumento en el valor de las gasolina a contar de este jueves 12 de febrero.

Según el informe,la gasolinas de 93 subirá 13,4 pesos y la de 97 octanos lo hará en $18,2 por litro, mientras que el diésel bajará $12,3 por litro.

En contraste, el kerosene (parafina) registrará un alza de $67,1 por litro, y el GLP de uso vehicular presentará una baja de 21,8 pesos.

Desde Enap recalcaron que la estatal no define los valores que pagan los consumidores. “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, precisó la empresa, explicando que el precio final es determinado de manera autónoma por las compañías distribuidoras.

El organismo detalló que la estimación considera factores como los precios internacionales de referencia, principalmente desde la Costa del Golfo de Estados Unidos, además de los costos de importación y los mecanismos de estabilización vigentes.

La estimación de precios considera, entre otros, los precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo”, señaló el comunicado.

