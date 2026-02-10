Sistema frontal llega a Chile con lluvias, vientos y tormentas eléctricas: hasta 80 mm de agua hoy
Incluso no se descarta la probabilidad de granizo. Revisa acá el pronóstico del tiempo.
Un nuevo sistema frontal se registrará en Chile durante este martes 10 de febrero, el cual podrá dejar lluvias, vientos, tormentas eléctricas, e incluso posibles granizos.
Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este evento meteorológico se registrará en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, siendo esta última donde los chubascos serán más abundantes.
En ese sentido, el portal proyecta que este sistema frontal se extenderá durante todo este martes y gran parte del miércoles 11 de febrero.
Respecto a este sistema frontal, desde Meteored señalaron que esto se dará debido a una potente inestabilidad atmosférica asociada a una isoterma cero alta.
Esto generará un “marcado deterioro del tiempo” este martes 10 de febrero, con vientos intensos, tormentas eléctricas y hasta 80 mm de lluvia acumulada en cortos periodos.
En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) indicó que existe una alta probabilidad de ocurrencia de flujo de detritos, aluviones y derrumbes en la zona del litoral interior de Los Lagos.
