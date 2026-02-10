Sistema frontal llega a Chile con lluvias, vientos y tormentas eléctricas: hasta 80 mm de agua hoy / Getty Images

Un nuevo sistema frontal se registrará en Chile durante este martes 10 de febrero, el cual podrá dejar lluvias, vientos, tormentas eléctricas, e incluso posibles granizos.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este evento meteorológico se registrará en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, siendo esta última donde los chubascos serán más abundantes.

En ese sentido, el portal proyecta que este sistema frontal se extenderá durante todo este martes y gran parte del miércoles 11 de febrero.

Sistema frontal llega a Chile con lluvias, vientos y tormentas eléctricas

Respecto a este sistema frontal, desde Meteored señalaron que esto se dará debido a una potente inestabilidad atmosférica asociada a una isoterma cero alta.

Esto generará un “marcado deterioro del tiempo” este martes 10 de febrero, con vientos intensos, tormentas eléctricas y hasta 80 mm de lluvia acumulada en cortos periodos.

En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) indicó que existe una alta probabilidad de ocurrencia de flujo de detritos, aluviones y derrumbes en la zona del litoral interior de Los Lagos.