;

Sistema frontal llega a Chile con lluvias, vientos y tormentas eléctricas: hasta 80 mm de agua hoy

Incluso no se descarta la probabilidad de granizo. Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Juan Castillo

Sistema frontal llega a Chile con lluvias, vientos y tormentas eléctricas: hasta 80 mm de agua hoy

Sistema frontal llega a Chile con lluvias, vientos y tormentas eléctricas: hasta 80 mm de agua hoy / Getty Images

Un nuevo sistema frontal se registrará en Chile durante este martes 10 de febrero, el cual podrá dejar lluvias, vientos, tormentas eléctricas, e incluso posibles granizos.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), este evento meteorológico se registrará en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, siendo esta última donde los chubascos serán más abundantes.

En ese sentido, el portal proyecta que este sistema frontal se extenderá durante todo este martes y gran parte del miércoles 11 de febrero.

Revisa también:

ADN

Sistema frontal llega a Chile con lluvias, vientos y tormentas eléctricas

Respecto a este sistema frontal, desde Meteored señalaron que esto se dará debido a una potente inestabilidad atmosférica asociada a una isoterma cero alta.

Esto generará un “marcado deterioro del tiempo” este martes 10 de febrero, con vientos intensos, tormentas eléctricas y hasta 80 mm de lluvia acumulada en cortos periodos.

En tanto, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) indicó que existe una alta probabilidad de ocurrencia de flujo de detritos, aluviones y derrumbes en la zona del litoral interior de Los Lagos.

ADN

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad