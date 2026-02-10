Resultados del Loto: números ganadores del sorteo 5385 del martes 10 de febrero / Agencia Uno

La Polla Chilena de Beneficencia realizó este martes 10 de febrero un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al concurso número 5385, en el que se puso en juego un pozo acumulado de $3.650 millones.

El monto fue distribuido entre los ganadores de las distintas categorías del Loto, tras conocerse los resultados del sorteo, uno de los juegos de azar más populares del país.

Los montos a repartir fueron los siguientes:

Loto: $370 millones

Recargado: $200 millones

Revancha: $240 millones

Desquite: $20 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5385 del Loto

Loto: 37, 34, 26, 33, 29, 7

37, 34, 26, 33, 29, 7 Comodín: 1

1 Multiplicador: 4

4 Recargado: 19, 25, 22, 24, 10, 20

19, 25, 22, 24, 10, 20 Revancha: 17, 21, 28, 3, 31, 39

17, 21, 28, 3, 31, 39 Desquite: 22, 14, 15, 20, 3, 35

Jubilazo

35, 21, 17, 27, 14, 37

8, 30, 40, 26, 28, 32

32, 13, 10, 5, 35, 40

18, 6, 30, 28, 9, 4

1, 19, 34, 28, 11, 29

4, 26, 34, 25, 32, 2

35, 11, 28, 29, 5, 30

Jubilazo 50 años