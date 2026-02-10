Resultados del Loto: números ganadores del sorteo 5385 del martes 10 de febrero
Conoce los números sorteados que repartieron $3.650 millones entre los ganadores de las diferentes categorías.
La Polla Chilena de Beneficencia realizó este martes 10 de febrero un nuevo sorteo del Loto, correspondiente al concurso número 5385, en el que se puso en juego un pozo acumulado de $3.650 millones.
El monto fue distribuido entre los ganadores de las distintas categorías del Loto, tras conocerse los resultados del sorteo, uno de los juegos de azar más populares del país.
Los montos a repartir fueron los siguientes:
- Loto: $370 millones
- Recargado: $200 millones
- Revancha: $240 millones
- Desquite: $20 millones
- Jubilazo $1.000.000: $960 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $360 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones
- Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5385 del Loto
- Loto: 37, 34, 26, 33, 29, 7
- Comodín: 1
- Multiplicador: 4
- Recargado: 19, 25, 22, 24, 10, 20
- Revancha: 17, 21, 28, 3, 31, 39
- Desquite: 22, 14, 15, 20, 3, 35
Jubilazo
- 35, 21, 17, 27, 14, 37
- 8, 30, 40, 26, 28, 32
- 32, 13, 10, 5, 35, 40
- 18, 6, 30, 28, 9, 4
- 1, 19, 34, 28, 11, 29
- 4, 26, 34, 25, 32, 2
- 35, 11, 28, 29, 5, 30
Jubilazo 50 años
- 36, 3, 8, 22, 1, 12
- 18, 4, 40, 23, 27, 8
- 36, 17, 8, 15, 26, 25
