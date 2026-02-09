Tabilo y Barrios debutan en el ATP de Buenos Aires: cuándo juegan, horario, rivales y dónde ver en vivo
Los tenistas chilenos tienen programación confirmada para sus respectivos estrenos en el torneo trasandino.
Luego de liderar el triunfo de Chile en la serie de Copa Davis ante Serbia, Alejandro Tabilo (71° del ranking mundial) y Tomás Barrios (114°) conocieron este lunes la programación para sus respectivos estrenos en el ATP 250 de Buenos Aires.
El primero en salir a la cancha será “Jano”, quien enfrentará al invitado local Facundo Díaz Acosta (285°) en el segundo turno de la cancha central, es decir, no antes de las 14:30 horas de este martes.
En caso de superar al trasandino, el número uno de Chile desafiará en la siguiente ronda al brasileño Joao Fonseca (33°), tercer sembrado del torneo y campeón defensor.
Por su parte, Barrios quedó emparejado con el lucky loser brasileño Thiago Seyboth Wild (197°) tras la baja de Cristian Garin (89°). El duelo arrancará en el primer turno del Estadio 2, no antes de las 13:00 horas de este mismo martes.
De salir victorioso, el chillanejo se verá las caras en octavos de final con el italiano Luciano Darderi (22°), segundo favorito del certamen.
¿Dónde y cómo ver en vivo los partidos de Tabilo y Barrios en el ATP de Buenos Aires?
Los partidos de los chilenos se podrán ver a través de las plataformas de streaming de Disney+ y Tennis TV. Para acceder ambos servicios se requiere una suscripción previa.
