Tabilo y Barrios debutan en el ATP de Buenos Aires: cuándo juegan, horario, rivales y dónde ver en vivo

Luego de liderar el triunfo de Chile en la serie de Copa Davis ante Serbia, Alejandro Tabilo (71° del ranking mundial) y Tomás Barrios (114°) conocieron este lunes la programación para sus respectivos estrenos en el ATP 250 de Buenos Aires.

El primero en salir a la cancha será “Jano”, quien enfrentará al invitado local Facundo Díaz Acosta (285°) en el segundo turno de la cancha central, es decir, no antes de las 14:30 horas de este martes.

En caso de superar al trasandino, el número uno de Chile desafiará en la siguiente ronda al brasileño Joao Fonseca (33°), tercer sembrado del torneo y campeón defensor.

Por su parte, Barrios quedó emparejado con el lucky loser brasileño Thiago Seyboth Wild (197°) tras la baja de Cristian Garin (89°). El duelo arrancará en el primer turno del Estadio 2, no antes de las 13:00 horas de este mismo martes.

De salir victorioso, el chillanejo se verá las caras en octavos de final con el italiano Luciano Darderi (22°), segundo favorito del certamen.

¿Dónde y cómo ver en vivo los partidos de Tabilo y Barrios en el ATP de Buenos Aires?

Los partidos de los chilenos se podrán ver a través de las plataformas de streaming de Disney+ y Tennis TV. Para acceder ambos servicios se requiere una suscripción previa.